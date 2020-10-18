易纲：中国疫情受控料今年经济增长约2%

中国央行行长易纲10月18日在参加三十人小组（G30）线上谈论会时表示，新冠肺炎疫情在中国受到控制，预计中国经济今年增长约2%。

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三十人小组是一个由部分国家央行行长和国际金融领域知名人士组成的，位于华盛顿的非盈利性国际组织。易纲在发言中称，“我认为（中国经济）今年前三季度的累计增长将为正增长……我们预计（中国）全年GDP增长约2％。”他续指，“中国经济仍然保持着强大的潜力。其预计将持续复苏，这将有利于全球经济的复苏。”

易纲说，中国的财政和货币政策将侧重于帮助中小型企业度过新冠危机带来的痛苦，同时确保国内需求在促进增长方面发挥更大作用。他补充说，“过去三个月中，中国的货币汇率对美元汇率‘大幅上涨’，反映出两国之间的利率差异。”他说，这一发展应留给市场力量。易纲说，“货币政策应集中应对国内需求，国内通胀目标上……让市场决定汇率。”

根据统计信息发布日程表，当地时间10月19日上午10点，中国国家统计局将召开国民经济运行情况新闻发布会，三季度GDP、9月工业增加值、固定资产投资增速、社会消费品零售总额等数据届时将公布。

此外，国际货币基金组织（IMF）近日预测，受到新冠危机影响，2020年全球公共债务很可能创下历史新高，达到全球GDP的近100%，但与10年前开出的药方不同，IMF此次认为大多数能自由借款的发达经济体，将无需计划在疫情过后实施紧缩政策以恢复公共财政健康。

就中国而言，IMF指出，2020年中国财政赤字与GDP之比将扩大5.6个百分点，达到11.9%，增幅小于在上一轮金融危机期间实施大规模刺激措施时的水平。IMF财政事务部门主任加斯帕尔（Vitor Gaspar）向媒体表示，中国经济的好消息也利好全球，但未来中国仍应推进经济再平衡，即从投资驱动的增长模式向消费驱动过渡。他呼吁中国在国际事务中扮演更多角色，包括债务应对、气候变化、贸易、税收等，并指全球应拥抱多边主义。