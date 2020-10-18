毛洪涛之死引中国网络争论党委书记与行政一把手谁大

在“凡事党管”的中国，成都大学党委书记毛洪涛与该校校长之间的矛盾，乃至于毛洪涛“以死明志”，都再次引发舆论对中国大学里党委书记和校长何者为大、职权分工的议论。

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据中央社今天报道说，大学校长与党委书记谁大？ 毛洪涛之死再掀热议。消息说，中国成都大学党委书记毛洪涛15日在微信朋友圈发布了一条带有“绝笔信”意味的长文后投河溺死。信中指责校长王清远在成都大学建立起的利益集团和独立王国，连续挤压三任党委书记，而他本人是被害最深的。

该报道引述中国新闻周刊消息，成都大学党委书记毛洪涛的告别式于今天上午举行，他的亲友、同事、学生等有近1000人到场，但生前被他控诉的校长王清远并未出席。

毛洪涛15日在微信朋友圈发布了一条带有“绝笔信”意味的长文后投河溺死。他在文中指责校长王清远在成都大学建立起的利益集团和独立王国，连续挤压三任党委书记，而他本人是被害最深的。成都市已成立由市纪委监委等多部门组成的联合工作组调查此事。

据中央社说，中共执政下，中央与地方政府部门、国有企业、大学及机关或事业单位都设有党委书记。大学除了校长，还有党委书记，实施的是“党委领导下的校长负责制”。校长通常具有学术背景，党委书记则未必。

2014年，中共中央政治局审议通过“关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见”，明确指出“党委领导下的校长负责制是中国共产党对国家举办的普通高等学校领导的根本制度”。理论上，党委必须支持校长行使职权，校长则必须尊重党委对学校行政重大问题和重要事项的决策权。党委是学校的领导核心、“政治核心”，党委书记管辖党务、人事、意识形态工作；校长则掌握行政、科研、财政等大权，是具体项目的实际负责人。

但实务上，也可能会遇到两人不和。网络上历年来对于“党委书记和校长谁大”的讨论历久不衰，就说明了这个问题很难时时明确。也有人表示，根据不成文的规定，如果一所大学的校长资历更为“德高望重”，通常书记会谦让，让大学校长排第一。

据中央社说，外国对于中国这套“党管”制度大多难以理解。据了解，一些中国大学的党委书记到国外访问时，对自己的身分感到尴尬，有的人还因此另外创出“校务委员会主任”的头衔。

根据公开资料，王清远2014年5月开始担任成都大学校长，他曾获得多个与学术或教学成果有关的奖项，并在今年第6次入选中国“高被引学者”榜单，这表示他在通用工程领域发表的论文经常被引用。王清远无论在学术或行政职务上，都展现了相当的企图心。

该报道说，至于毛洪涛与王清远的矛盾细节为何、是否涉及成都大学执行项目的利益，仍有待调查结果公布。