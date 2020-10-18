港澳大不同：澳门为健康计无意推「旅游气泡」 获习近平肯定防疫工作

澳门特首贺一诚在宣誓就职后，与主持宣誓仪式的中国主席习近平握手

正当香港因为经济而努力推动「旅游气泡」之际，澳门特首贺一诚表明，开放外国旅客来澳门，会对澳门防疫工作做成压力，为居民健康安全计，现时无意推动；另外，他透露，明年会继续向每名居民派发现金一万澳门元(下同，折合约1069欧元)，这将会是澳门连续第14年向居民派钱。

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港澳两地特首均获邀出席上周三(14日)的深圳特区成立40周年庆典，香港特首林郑月娥未有如英文《南华早报》所言，获安排与国家主席习近平会面，她其后也没向传媒谈及此行成果；反观澳门，贺一诚昨(17日)早趁政府总部开放日向传媒表示，出席深圳庆祝大会期间，与习近平谈及澳门防疫工作，他引述说，习近平对澳门疫情防控给予肯定，但提醒澳门，现时全球多个地区疫情持续，须严防下一波疫情的发生。

至于澳门会否仿效香港推动「旅游气泡」计划，贺一诚表示，目前欧洲很多国家已因应疫情反弹而采取新一轮的限制措施，开放外国旅客来澳门，将对澳门造成很大压力，为了照顾澳门居民的健康和生命安全，暂时未有与任何国家和地区商议建立「旅游气泡」。另外，面对青岛、广州等地均有本地感染个案，澳门亦无意放宽7天的核酸检测有效期至十四天。

在派钱纾困方面，贺一诚表示，明年会继续实施现金分享计划，向每名永久居民派发一万元，即金额不变，以免为呈紧张势态的6000多亿元财政储备带来压力。因应疫情，澳门今年把一向在7月开始派发的现金分享计划的一万元，提早4月派发。

港府甚少直接向居民派钱，回归二十三年来，只派钱三次，最近一次是今年中因应疫情派钱一万港元，为市民纾困，但财政司已暗示，明年未必会有横似计划。

贺一诚又说，澳门经济结构过于依靠旅游及博彩业，需要调整，现正与中国内地网络公司等接洽，希望带动澳门青年参与横琴粤澳合作区的发展。

澳门有东方蒙地卡罗之称，经济以赌业为主，旅游业亦偏重大陆，在2019年，本地生产总值为4347亿澳门元，但人均本地生产总值高踞全球前三甲，达79977美元，远高于同属中国特区的香港的48676美元。