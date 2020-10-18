美安全顾问：大陆现不会攻台 10年后或能做到 台须加强设防

台海关系紧张，但美国国家安全顾问奥布莱恩（Robert O’Brien）认为，中共解放军的海陆两栖作战能力有限，现时不会武力攻打台湾，10至15年后或有可能做到，提醒台湾加强防卫。

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奥布莱恩上周五(16日)出席华盛顿智库阿斯彭研究所（Aspen Institute）网上论坛时，建议台湾加强防卫，包括考虑一些非对等及反介入能力策略，以阻止中国大陆的两栖登陆或针对其灰色地带采取行动。他举例说，大陆或透过实施经济措施或某种禁运来孤立台湾，但他同时警告北京，一旦采取上述措施，中国将会被整个自由世界及亚太地区大部分国家孤立。

他回应提问时指出，不认为中国现在希望或已准备好武力攻台，因为若果中国使用导弹攻台，将引起国际社会反弹；另外，以现在中国的两栖作战能力，要采取军事行动将非常困难，或许10至15年后能做到。然而，即使中国有此能力，面对台湾长长的海岸线但能登陆的地点却只有四、五处的地理环境，夺岛亦将是艰巨的任务。他虽然不愿评论美军会否介入台海军事行动，但就表明，美国有足够装备，一旦介入，中国将面临非常危险的处境。

中共总书记习近平上周南巡，特意前往大陆对台前线城市的潮州，并视察海军陆战队，评论称是剑指台湾；习近平返回北京后，深圳更发布《深圳市家庭应急物资储备建议清单》，加入食物、生活用品等，惹来是否为开打作准备的猜疑，但同时有人质疑，深圳此举是为了配合对台文攻武吓，不排除是虚张声势。