《胡适留学日记》拍出1.3915亿元 创最贵日记成交记录

自北京方面消息，民国著名教育家、外交家胡适在上世纪10年代留学美国期间撰写的《胡适留学日记》于当地时间10月16日晚参与拍卖，并以1.3915亿元成交，被指刷新世界最贵日记的成交纪录。

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作为在民国史和近代中国历史上扮演过重要角色的人物之一，胡适曾于1910年至1917年留学美国康奈尔大学及哥伦比亚大学，期间所记的日记和札记，详细记录了他留学期间的所思所想及求学、生活、交游的情形。20世纪30年代初，胡适同意将留学日记交由上海亚东图书馆排印出版。他因提倡文学革命而成为新文化运动的领袖之一，曾担任国立北京大学校长、中央研究院院长、中华民国驻美大使、私立南开大学校董会董事等职。

《胡适留学日记》最早由上海亚东图书馆以《藏晖室札记》为名，于1939年整理出版。此后，商务印书馆、安徽教育、湖南岳麓书社等多家出版社均依照“亚东版”，以《胡适留学日记》为名重印出版。据中新社报导，据拍卖行信息显示，此次拍出的《胡适留学日记》一套十八册，为胡适亲笔手稿，且在日记手稿中随文黏贴了诸多珍贵照片及中英文剪报。

据悉，此次获拍的《胡适留学日记》记录了他“打牌”“抽烟”等内容。此外，近年发现的《北京杂记》和《归娶记》也在其中。二者为胡适1917年归国后所写。拍卖行介绍指，《北京杂记》中有多处胡适自作诗词的记载，《归娶记》中则有对胡适组诗《新婚杂诗》的记载，与以后正式发表的定稿在次序和字句上均有所出入。《归娶记》还明确了胡适的婚期。文中记载胡适1917年12月16日离京回绩溪迎娶江冬秀的始末，如对江冬秀的第一印象、婚礼的参加者、行礼次序、演说、甚至结婚礼堂的平面图，揭示了胡适的婚姻观和对中国传统家庭制度的态度。

不过，就胡适的留学日记被如此高价拍卖也有质疑的声音出现，台湾出版家颜择雅18日在脸书发文接连提问指，“看到此消息后，第一个念头是‘是否为洗钱交易’？她说，但又觉得不可能，因为拍卖地点是在北京，卖家也是中国富豪，看不出这笔钱有何可能借由这笔交易洗出境外；‘来源有没有问题’；‘该日记有没有可能是伪造？’”