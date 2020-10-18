解放军东南沿海部署东风17新导弹 提升攻台准备？

香港媒体透露，中国军队已在东南沿海部署先进的东风-17超高音速导弹，并逐渐取代原先部署的东风-11、东风-15飞弹。加拿大军事专家评论认为，显示中国军队已为攻打台湾而提升准备。

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据中央社今天引述消息报道，汰旧换新，解放军东南沿海部署东风17导弹。港媒南华早报引述中国军队消息人士说，解放军已在东南沿海部署先进的东风-17超高音速导弹，并逐渐取代原先部署的东风-11、东风-15飞弹。这名消息人士表示，新部署的东风-17射程更远，也更精准。

据该报说明，东风-17飞弹最大射程为2500公里，于2019年中共建政70周年阅兵典礼上首度亮相。

南华早报引述加拿大“汉和防务评论”总编辑平可夫（Andrei Chang）分析，中国东部及南部战区的飞弹基地近年规模倍增，显示共军已为攻打台湾而提升准备。据平可夫指出，广东省普宁市的一个基地负责攻打南台湾，但该基地原先部署的东风-11、东风-15射程无法飞越中央山脉，攻打台湾东部的花东地区。

据平可夫还提到，普宁市的导弹基地已升级部署新的弹道导弹，中央社说，但他不愿说明是何种导弹。