赵紫阳下葬周年 家属监视镜头下祭拜

今天是中共前总书记赵紫阳骨灰下葬一周年，据香港电台说，赵紫阳的家属今早前往位于北京昌平的墓园祭拜，墓地四周有绿色围墙，墓碑正后方高处还设有多个监视器镜头。一年来，赵紫阳安息地加强了监视与戒备，禁止任何人进入。

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据中央社今天引述报道说，赵紫阳下葬一周年，家属在监视器前祭拜。该报道引述香港电台消息，赵紫阳的家属今早前往位于北京昌平的墓园祭拜，参加祭拜的有赵紫阳的女儿王雁南，和女婿王志华等人，他们向赵紫阳夫妇的墓碑献上鲜花，并在墓碑前合照。

17日是赵紫阳101岁诞辰。报导指出，多名赵家的友人都被禁止前往赵紫阳故居或墓地悼念。1989年天安门学运期间，时任中共总书记的赵紫阳被党内批评同情运动，遭撤销职务并软禁至2005年过世。赵紫阳过世后，骨灰长期安放在富强胡同6号的故居。家属多年来和中共当局商讨下葬问题，直到2019年赵紫阳百岁冥诞之际，他和妻子梁伯琪的骨灰才得以安葬在北京的民间墓地“天寿园”。

据该报道，赵紫阳下葬后，“天寿园”的戒备转趋严格，他的墓碑不但被用树木和围栏包围，墓地也设置了监视器。香港电台年初引述赵紫阳的儿子赵二军指，购买墓地时环境比较开放自由，现在则“与派出所、监狱一样”。

中央社说，今年“六四”周年期间，明报也报导“天寿园”的出入受到严控：墓园外设立了身分证刷卡装置，进出人员必须登记；墓园外也有警车戒备；通往赵紫阳墓地的区域，也设了施工围栏，禁止任何人进入。