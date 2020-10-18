轰六或挂弹道导弹照片曝光 网传专打航空母舰

中国周边局势持续升温之际，解放军疑再有新武器曝光。网上流传一段短片显示一架轰6N轰炸机挂载大型导弹降落，有传是首次现身的空射弹道导弹，射程可达3,000公里，专门攻击航母。

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据苹果日报今天报道说，轰6N携弹道导弹亮相？ 射程达3000公里专打航母。该报道说，中国网络周六（17日）流传一段短片，显示一架轰6N正在降落，特别之处在机腹挂有一枚大型导弹，弹头呈锥型。与俄罗斯2017年公布的KH-47M2“匕首”（Kinzhal）空射弹道导弹相似。

据网媒PledgeTimes报道指，这款2019年被美国定名为CH-AS-X-13的导弹，在中国被许多军事专家称为DF-21D。而从外型观测，相信是由DF-17发展而来。而这次流出的短片，相信是它首次曝光。

据该报道指，这种两级固体火箭推动的导弹，长达30呎，按其呎吋及由空中发射推测，射程可达3,000公里，能以高超音速打击移动中的大型舰船，例如航空母舰等。

据苹果日报说，不过亦有中国内地网民指，轰6N携载的这款导弹在2018年曾短暂出现在微博，但很快便被删除。