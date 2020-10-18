钟南山推捧板蓝根后 公司澄清：后续还需进一步相关工作

因中国工程院院士钟南山日前表示，“白云山复方板蓝根对新冠病毒有效”的发言，白云山公司一炮走红，其股价 快速上涨。对此，白云山10月18日发布澄清公告称，相关结论只是针对公司合营企业白云山和黄公司复方板蓝根颗粒开展的抗新型冠状病毒体外筛选的实验结果，后续还需对该产品开展进一步相关工作，相关工作尚存在一定的不确定性。

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10月13日，钟南山在白云山板蓝根澳门转化研讨会上宣传，研究团队与广药集团合作对旗下10个企业的16个已上市中成药开展了抗新型冠状病毒的体外药效筛选，发现了白云山复方板蓝根颗粒具有体外抑制药效。此言一出，板蓝根再次成为了网红，被人们哄抢，多地“洛阳纸贵，一药难求”。据悉，广药白云山天猫旗舰店显示产品当下已经下架，客服表示上货时间尚不确定；京东大药房亦显示没有“无货”，另有消息称多个城市线下药房出现断货情况。在该消息的刺激下，白云山A股和H股价近日均有大幅拉升，A股盘中触及涨停，H股更是一度涨超13%，两股市值合计暴涨约100亿元。

根据白云山方面星期日发布的澄清公告，钟南山团队“白云山复方板蓝根对新冠病毒有效”的判断只是产品开展的抗新型冠状病毒体外筛选的实验结果，后续还需对该产品开展进一步相关工作，相关工作尚存在一定的不确定性。公告还称，“复方板蓝根颗粒的销售预计不会对本公司的经营业绩构成重大影响”。对此，业内人士表示，一个药物能应用于临床治疗，要经历三个阶段：体外实验、动物实验、人体临床试验。这意味着，体外实验结果有效只是基础环节，后续的工作仍存在诸多挑战。此前，中国国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉也指出，“现在一些药物有效是在实验室在体外细胞做出来的结果，距离临床效果之间还有很长一段路要走。”

事实上，自新冠疫情在今年年初爆发以来，这已经不是第一次有中国权威媒体或专家发表，某产品对抗击新冠病毒有效，而导致民间对其疯抢的事件了。疫情初期，官媒新华社曾于1月31日报导指， 上海药物所、武汉病毒所联合发现中成药双黄连口服液可抑制新冠病毒，后导致不少民众在疫情中前往药店疯抢双黄连。针对这一最新的板蓝根事件，美国宾夕法尼亚大学医学院病理及实验医药系研究副教授张洪涛向媒体表示，“只有在体外实验中取得疗效才会推进到动物实验，这需要一步一步来的，像在一月份曾经被抢购一空的双黄连，也是体外有效，但是至今还未看到临床治疗有效的证据。”他强调，没必要跟风去购买该类药品，有需要了再购买。

有着“国民神药”绰号的板蓝根从上世纪六、七十年代中国官方掀起大规模中草药群众运动起，每次引人注目的传染病出现，其都会作为防治药物获官方青睐、受人民喜爱，获得了近乎是“包治百病”的神药地位。2003年非典疫情中，中医药管理局及防治非典指挥部给出以板蓝根为配方的预防方，并称对治疗非典有疗效，也曾引发板蓝根抢购潮和 中小学学生草药中毒事件。