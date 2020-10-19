习近平高调纪念抗美援朝 中国真的是胜方吗

北京高调纪念“抗美援朝”“伟大胜利”，习近平称“抗美援朝精神激励中国克服一切艰难险阻，战胜一切强大敌人”然而网络上感觉不出习近平所说的“抗美援朝精神”，反而质疑多多。到底谁胜了，是中国吗？为什么不承认朝鲜战争是金正恩爷爷金日成发动？志愿军战俘那么多，为什么官方从来不敢正视？

广告 继续浏览后续

习近平高调纪念朝鲜战争，这是因为他这一代人从小就生活在官方的韩战叙事中：中国人民志愿军同朝鲜人民军一起打败了美帝国主义侵略军，赢得了战争的胜利。七十年来，俄罗斯的韩战资料解封了，美国最新的研究出来了，中国的朝鲜战争专家也出书揭露朝鲜战争真相，然而，习近平把北京早年的韩战叙事照旧一个字不漏地搬了过来。他在周一的纪念会上还在声称“这场战争的胜利”，是“正义的胜利、和平的胜利、人民的胜利”。

中共军委批准制作的六集“抗美援朝”纪录片，也从18日起连续播出，六集分为『正义担当』、『殊死较量』、『血性迸发』、『英雄赞歌』、『万众一心』、『伟大胜利』，每集50分钟，很煽情，不知情者或陷入其中。但在专家眼中，北京口中的这套朝鲜战争的宏大叙述与历史真相格格不入。

有几个具体的细节，无论是在习近平的高调讲话中，还是央视播放的系列纪录片中，或者模模糊糊或者连影子都找不到，但正是这样几个关键的细节，文革后，颠覆了许多从小学就学会唱“雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江……抗美援朝打败美帝野心狼”的中国青年一代对朝鲜战争的认知。

首先，朝鲜战争不是“美帝国主义发动的”，而是金正恩的爷爷金日成精心策划的，因此，朝鲜战争不是中朝人民的“反侵略战争”，而是在斯大林指挥下，北京全面参与的金日成发动的侵略战争，斯大林向北京提供了枪炮弹药飞机，这些后来转为压在中国人民身上的巨大债务，北京则出动百万军队，打人海战争，死伤无数。

根据中国朝鲜战争专家沈志华在『朝鲜战争真相』一书中对大量俄国解密档案分析后得出的结论：一心想着“解放台湾”的毛泽东是在斯大林最终改变了原定的维持三八线现状，避免与美国发生直接冲突计划，同意金日成发动战争后，只好接受既成事实，同意与朝方联合行动。但斯大林与金正日并未告知毛任何行动细节，“1950年6月25日凌晨，在苏联大规模的援助下，金日成发动了后世所称的朝鲜战争”。

6月25日凌晨，朝鮮人民军发动突袭，四小时内突破韩国防线直趋汉城，朝鲜战争爆发。金日成为掩盖侵略行径，把侵略行动宣传成韩国进犯三八线以北地区后朝鲜被迫反击。联合国安理会当日通过第82号决议，谴责“北朝鲜部队对大韩民国发动武装攻击”“已构成对和平的破坏”，要求立即撤回三八线。6月27日，美国总统杜鲁门发表声明，宣布美国出兵朝鲜半岛和台湾。毛合谋侵犯韩国的重大失算，“解放台湾”之梦破灭。

北京一直宣布赢得了抗美援朝胜利，但对本国军人死伤数字，一直没有明确统计，但仅根据前后有出入的几组数字来看，中国军队付出了惨重的代价。中国官方最早的统计数字称，在朝鲜战场阵亡的中国军人为148977人，2010年出版的『文史参考』则称，共有18万志愿军死在朝鲜战场。2014年10月29日，中国大陆民政部、总政治部确认，抗美援朝烈士为197,653名。联合国军共死亡57606人，伤病115183人，失踪及被俘6973人，总计179762人。 其中，美军阵亡36570人，后来把死于车祸等事故的一万多军人加入，共计54246人。占外国军队死亡总数的94.16%。

中国多年来一向不对国内公布战俘的数字尤其对战俘去向讳莫如深，后来披露的数字以及独立的研究显示，中国人民志愿军被俘2万多人，有6673人返回中国大陆，而一万四千多人去了台湾。至于千方百计说服“回到祖国怀抱”“祖国需要你”的俘虏，一生都在耻辱中默默度过。

那么，习近平所说的中国人民志愿军与朝鲜人民及军队一起赢得了朝鲜战争的胜利根据何在呢？朝鲜战争何以对北京而言是一场正义之战呢？这场战争以金日成发动侵略突破三八线为始，最后以中朝军队败退三八线以北为终，顶多恢复了原状，何胜之有？美韩诸国，说起韩战，都说付出代价太大，只有中国朝鲜在自我弹冠相庆，一直庆祝到今天。