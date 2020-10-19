印军在边界地带俘虏一名中国军人

印度军方周一发表声明，在拉达克东部印度实控的丹确克俘虏一名中国士兵。印度媒体引据消息人士透露，印度军方正在调查该士兵是否在执行间谍任务。

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拉达克地区在过去几个月是中印两国的关键冲突地带，6月，中印军队曾在这一地区互殴，造成印度至少20名军人丧生，中方死伤数字不详，一直未公开。

印度陆军发表的声明表示，一个名叫王亚龙(音译)的中国士兵，19日越过中印实际控制线，在拉达克东部丹确克地区被捕，印方已向该士兵提供氧气、食物和保暖衣物在内的医疗协助。

印度方面表示已收到中国解放军请求协助寻找一名失踪士兵的请求。印方表示，在完成必要手续后，这名士兵将在楚舒尔-莫尔多会晤点交给中方。

『今日印度』报道称，据初步调查，王亚龙是浙江人，下士，是负责维护军械火器的装甲兵，被捕时，身上携带军事和民事文件。印度相关机构正在调查该士兵越界是否执行间谍任务。

中国官媒『环球时报』也报道一名中国军人遭印度扣留一事，指这一事件可能是“迷路”所致。该报总编胡锡进称，这一事件应不会让两国边境再现紧张情势。

自五月中印双方在拉达克东部爆发流血冲突后，中印边界地带情势一直十分紧张。