“战狼变流氓”中国外交官斐济闯关打人 吕庆龙解析原因

两名中国外交官日前闯进台湾驻斐济代表处国庆现场强行拍照，不听劝阻，拒绝离开，并殴打了台湾代表处人员。台湾媒体称这是“战狼变流氓”。前驻法台北代表处代表吕庆龙解析中国外交官这样做的原因。

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中央社10日19日发自斐济报道指出“中国外交官战狼变流氓”，10月8日两名中国外交官闯入台湾驻斐济代表处国庆酒会现场，动手殴打台湾代表处人员，事后还到警局反控台方人员动粗。

该消息由曾任斐济政府新闻顾问戴维斯（Graham Davis）的部落格Grubsheet Feejee披露。

据报事件发生在10月8日晚间，驻斐济台北商务办事处当时正在太平洋大酒店（Grand Pacific Hotel）举办国庆晚会。

两名中国大使馆人员闯入会场后，径自对活动流程和与会人员拍照，经劝导后仍不愿离去。台北办事处方面指出，当天参与晚会者有外交使团、国际组织、非政府组织和斐济华人社区成员。

来源指出，两名中国外交人员随后竟出手伤人，殴打要求他们离开的台北办事处成员，导致伤者送医。

斐济警方获报后抵达太平洋大酒店，但中国官员主张享有外交豁免权，警方因而没受理。事件据称「已被压下」，但台湾已向斐济外交部正式提出抗议。

搬出维也纳外交关系公约

台湾前驻法国台北代表处代表吕庆龙今天在前进新台湾-三立新闻表示：这是不是个案还要密切观察。如果是通案，另外一种场景会出现，谈到这种状况真是骇人听闻。

他说，这里要搬出维也纳外交关系公约。1961年联合国通过了。我们的立法院也透过法律通过以后当然是生效的。

我们从外交事务上来看，办外交就是广结善缘。其中，我引外交关系公约第41条，有一句话：所有享有特权跟豁免的人员均负有接受驻在国法律规章之义务。

非常负面的做法

我们来看这次意外事件：这次意外事件可能，一个是擦枪走火，或者是自己要表功，造成了这个所谓的高度的遗憾。

第二个，他是刻意要进行，有几个面向：通常我们办国庆酒会，场地先讲好，各项条件都先安排好，有一套SOP（标准作业程序）。我们的黎大使，黎代表，因为以前我在外交部时，她是国外联络组，我们曾经同事过，她非常的优秀。之所以会有这次的情景出现，一个，我们黎代表，黎大使做得很好，所以让他们中国大使馆的人员眼红。

第二个，他们（中国外交人员）认为，这是个机会：我只要创造一点新事件，然后媒体可以报道，我就可以对北京邀功。结果，这是一个非常负面的做法。

因为我们今天讲普世价值，自由，民主，人权。我请问你，今天临近的这些国家，包括澳洲和新西兰，还有其他的太平洋这些国家，现在国际媒体一爆出来，大家就更进一步了解到，中国大陆派出去这样一些外交人员，竟然用这种方式来参与国际事务，处理国际关系。我们不要忘掉，斐济是一个主权国家。斐济当然会有自己行事的根据。而且在国际社会，它也不会被人家看不起，不希望被人家看不起。

跟王毅团队有直接关系

这次新冠肺炎肆虐造成全球的震惊，你看到欧洲国家，看到多少国家，都充分了解中国大陆的行事风格。包括法国总统在联合国开幕开议的时候，都公开的去呛腔。这个地方，你就可以看到中国大陆的这些做法。我们比较偏向于解读它是一系列做法。这跟北京的外交，就是王毅领导的团队，当然有直接的关系。

另一方面，我们在当地经营，比如我在法国也好，在日内瓦也好，我们经营的是跟当地政府的关系，跟驻在当地各国外交人员相互的友好关系。我们用不着去破坏中国大陆跟斐济的双边关系。

所以中国大陆这一着棋，这个动作是非常的粗暴，粗暴到文明国家会想说：中国不是自称一个大国吗？怎么会变得这么不文明！各位，我们想一想，“不文明”是多大的指控！

中国外交官无奈 不惜让国家丢脸

对台湾来讲，我们大家更要理解。因为今天我们面对的是一个不讲理，毫无人性的做法的国家。所以对我们来讲，我常常拜托我们的国人要知己知彼。知己就是台湾的各项表现，特别是最近的疫情，在全世界，我不好意思说是N°1，但起码前几名，太好了，太厉害了。倒过来讲，让中国大陆眼红，让中国大陆觉得面子挂不住，所以你就可以理解说，哦，我们要更进一步去了解中国大陆的本面目。

大家借这个机会去思考为什么中国大陆会这样做。他们外交人员也都无奈，让他的国家去丢脸，甚至于在所不惜。

这就是我们比中国大陆更有信心的地方。这是非常重要的一个信息。我们大家来观察。然后，一定要对斐济政府有所表示。我也相信，我们黎大使一定是跟当地政府有相当密切的互动。所以这个议题对我们来讲是一个机会，我们大家进一步认识中国大陆到底是怎么做事的。