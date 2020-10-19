新冠病毒疫苗尚未通过临床嘉兴市已为人民注射

2020年10月， 中国科兴生物技术公司研发的新冠病毒疫苗已开始在嘉兴市使用。摄于2020年9月24日

纽约时报报导，华东的嘉兴市已经开始为某些人注射新冠病毒疫苗，但疫苗尚未通过临床实验最后测试，科学家担心此举将造成重大健康风险。

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报导指，嘉兴市上周四发布的通告显示，中国正扩大其疫苗计划，尽管这些疫苗尚未完成严格的测试。有些科学家对政府此举大感不惑，因为中国的疫情近几个月大体上已收到控制。

这个疫苗由私企的科兴控股生物技术有限公司所研发，根据当地疾病控制及防范中心表示，这些疫苗只在“紧急情况”下使用。接受注射的，将视乎其职业的受感染风险度，包括医疗人员、海港检测员以及公共服务人员等。

之后，一般市民将可在社区注射中心预定接种时间，18至59岁的市民打针两次费用是60美元左右，每次相隔14至28日。

报导指出，自今年7月，中国的疫苗生产商已经向成千上万国企雇员、政府公务员以及药厂的行政人员开始接种疫苗。中国政府近周来表示将会把计划扩展到教师、旅客以及超市员工。

嘉兴市所在的浙江省主管防疫工作负责人陈光生（译音）表示，浙江“已有序地”推广紧急使用疫苗的计划，浙江而且还开始了“重点性自愿接种疫苗计划”。

华尔街日报则报导，正当美国和欧洲还在等待新冠疫苗大规模临床试验结果然后再进行部署之际，其他一些国家则在以更快的速度推进，已开始将中国和俄罗斯的实验性候选疫苗投入紧急使用，以期阻止全球感染人数上升的趋势。

过去一个月，阿联酋已经在向数千名医务工作者、教师、机场工作人员和政府官员提供一款中国疫苗，这是在中国以外规模最大的紧急使用计划。印尼一名高级卫生官员表示，印尼计划最早在下个月启动类似的紧急接种计划，涉及三种中国新冠疫苗。

俄罗斯在8月份批准为前线人员接种俄产新冠疫苗Sputnik V之后，周三又批准了第二种疫苗的紧急使用，俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)表示，将加大这两种疫苗的生产。中国已经在国内为数十万民众接种了疫苗，将实验性疫苗的接种范围扩大到临床试验之外，包括学生、外交人员和其他出国旅行的人员。

西方一些卫生专家警告说，疫苗的副作用和有效性还未确定，俄罗斯和中国的行动过快。这两个国家都在尝试利用疫苗外交及其他举措提升全球影响力，对抗美国及其盟友。特别是中国，中国将其在抗击疫情方面的成功作为其威权制度优于西方民主制度的证明。