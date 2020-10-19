法国欧尚零售集团向阿里巴巴出售在华股权退出中国市场

阿里巴巴周一公告，透过子公司中国淘宝投资36亿美元，收购法国零售集团欧尚及其附属公司吉鑫控股有限公司70.94%股权。法新社称，继家乐福或乐购之后，轮到欧尚离开中国市场了。

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欧尚零售集团周一在一份声明中表示，“与阿里巴巴签署联盟三年后，该集团的分支机构“接受阿里巴巴提出的收购其在SunArt的全部股份的提议”。

中国电商巨擎阿里巴巴周一也宣布，斥资36亿美元，增购高鑫零售控股权至约72%。阿里巴巴借此将得以加强掌控中国庞大的电子商务领域，主导大润发品牌卖场。吉鑫控股持有高鑫零售约51%股权。 在这次购买股份后，阿里巴巴连同其关联方，将持有高鑫零售约72%股权。 阿里巴巴借此得以加强掌控中国庞大的电子商务领域，因公司希望吸收因新冠病毒疫情转往线上购买杂货、新鲜食品和医疗保健用品的新客户。

高鑫零售是在2000年由欧尚与润泰集团（Ruentex Group）创立，阿里巴巴2017年加入这个营运“联盟”，拥有高鑫零售约1/3所有权。 之后，阿里巴巴迅速着手将高鑫零售从传统实体大卖场，转型为线上杂货中心。

阿里巴巴周一在声明中指出：“高鑫零售在数位转型上取得重大进展。” 高鑫零售以“欧尚”及“大润发”两大知名品牌经营大卖场业务。截至2019年12月31日止，高鑫零售在全中国共拥有486间门市，总建筑面积约为1300万平方公尺。