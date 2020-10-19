法国第一夫人曾与确诊者接触自我隔离7天

法国总统夫人布里吉特·马克龙因曾与确诊感染新冠病毒者接触，开始7天的自我隔离。英国疫情持续升温，威尔士23日起全面封锁。比利时宣布全国餐馆酒吧关闭一个月。爱尔兰则成为欧盟中第一个再次封城的国家，但学校保持开放。

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法新社援引法国第一夫人身边人士称，马克龙夫人布里吉特·马克龙没有出现任何不适的症状，但是根据法国卫生部们的规定，马克龙夫人因与确诊感染者有接触，所以自我隔离7天。马克龙夫人是从周一下午开始隔离的。总统府在声明说，布里吉特 马克龙上周四与一名人士接触，此人本周一对新型冠状病毒检测呈阳性，并出现病征。而布丽吉特没有出现病征。

周二，马克龙夫人将不参加在巴黎索邦大学为被伊斯兰极端分子斩首杀害的法国教师举行的悼念活动。

另据法国卫生部周一晚间通报，法国新增确诊感染新冠病毒一万3243例，这个数字明显低于上周末2万9000及3万2000的确诊感染病例。不过，路透社的消息说，一般周一的统计数字低于周末的统计数字。而法国的入院患者人数大增，超过一万1000人的大关，达到一万1661人，创下6月12日以来的新高。重症监护患者人数自5月17日以来首次突破2000人，达2099例，使医院再次面对压力。

英国疫情持续升温，威尔士地区宣布自23日起实施全面封锁，民众必须待在家中，餐厅、酒吧及非必要商店将全面暂停营业，直到11月9日。 英国的英格兰、威尔士、北爱尔兰与苏格兰4大地区的防疫措施由各地方政府自行宣布，随疫情调整。英国自9月中旬爆发第2波疫情以来，威尔士是第一个宣布实施全面性封锁令的地区。

比利时首都布鲁塞尔实施局部封锁措施后，仍未能遏止新一波疫情，全国餐馆酒吧自周一起关闭一个月。 比利时午夜起也将实施宵禁，强化封锁措施。这是比利时第二度实施大规模封锁措施，比利时本周住院治疗病患人数比上周增加100%。随着严冬将届，餐饮业者已接近崩溃边缘。 比利时首相德克鲁警告，感染人数可能“指数性”增长。人口1150万的比利时累计确诊22万2253人，超过1万人死亡，是全球染疫密度最高的国家之一。