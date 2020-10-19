特朗普为助选团队“打气”称“我们会赢”

距美国总统大选投票还有15天，美国总统特朗普周一为他的助选团队“打气”称“我们会赢”，特朗普并形容传染病专家福奇是“灾害”。而关键摇摆州佛罗里达州已开始提前投票。

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路透社消息，距大选投票还有15天，面对不利的民调结果，特朗普周一为他的助选团队“加油打气”。特朗普在电话会议中说：“我们会赢，在也许两三个星期之前，我还不会这样告诉各位。”

特朗普周一表示，他对自己的取得胜利从未如同目前这样充满信心。特朗普说：“今天是我在两次竞选期间感觉最好的一天。”特朗普并说：“我们从未如同今天一般强势。”他鼓励助选团队“不要在意有关选战状况的新闻报导”。

另外，特朗普在前往亚利桑那州拉票前，在内华达州拉斯维加斯的酒店与竞选活动的工作人员举行电话会议期间还向福奇“开火”。他说，大家已受够了防疫限制措施。他称福奇是“灾难”，“如果我当时听从了他，美国将有50万人死于新冠肺炎”。特朗普并说，民众已听厌了福奇及所有这些“蠢材”们。福奇是国家过敏与传染病研究所所长，也是白宫新冠病毒工作组的成员。

距离美国大选还有两星期，关键摇摆州佛罗里达州开始提前投票。在全州多个投票地点，选民排队等候投票。佛州有29张选举人票，外界普遍认为，总统特朗普如果要连任，必须在当地胜出。法新社称，民调显示，特朗普与他的竞选对手拜登在佛罗里达州民意接近。

据路透社与益普索本月7-14日的民调显示，民主党候选人拜登有49%支持，较特朗普多2个百分点。至今全美已有2800万名选民提早投票。 特朗普当地周一将到亚利桑那州出席竞选活动。而拜登这一天会留在特拉华州家乡，他的副手贺锦丽将到佛州，鼓励选民提早投票。