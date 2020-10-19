瑞士港人担心中瑞延长合作协议而被引渡回国

在芬兰政府10月16日决定中止与香港的引渡条约之后，中国驻赫尔辛基使馆随即发表公告警告芬兰政府不得干预中国内政，违背国际关系的基本原则。香港实施国家安全法之后，英国，德国等多个欧洲国家先后停止了与香港签署的引渡条约。法国政府也停止了与香港之间的引渡条约的审议工作。

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不过瑞士当局近期将审议是否延期与北京签署的一项有关非法移民的合作协议引发旅居在瑞士的维族，藏族以及香港人的担忧。

一位不愿意透露姓名的香港年轻人向法广表示：“我们知道这一遣送非法移民的协议存在的原因主要是针对来自中国的逃亡裸官，但是，自从香港实施国安法之后，在全世界各地的香港人都有可能遭到中国官方的追捕，虽然该项协议主要涉及的是经济犯罪，但是从中国以往的惯例来看，北京对他不喜欢的人往往加于经济罪，例如艾未未就被指控犯有偷税漏税。所以我们十分担心中国的国安人员会以莫须有的罪名加罪无辜。”

法广在今年八月曾经报道瑞士媒体揭露的瑞士当局与北京在2015年签署的一项有关追踪非法移民的合作协议。根据协议，中国安全部门的官员可以在没有任何法定身份的前提下在瑞士境内逗留两周，对可能来自中国的非法移民进行确定身份。这些非法移民中包括从中国出逃的罪犯，被瑞士政府拒绝接受的申请避难 的难民，或者是居住在瑞士的非法移民。一旦确认他们确实是中国公民，瑞士当局将发放遣返文件。该协议将于今年年底到期，瑞士联邦议会将在近期审议表决此一协议。

国际特赦瑞士分部发言人Nadia Boehlen今年八月曾经向法广表示，2015年协议达成之前，他们曾经要求瑞士当局承诺协议不涉及在瑞士的西藏以及维吾尔族人，她说，鉴于目前新疆与香港的局势，倘若，瑞士当局决定延迟此一合作协议，必须要求中方做出更多的承诺。

瑞士境内的反对党也呼吁政府拒绝延长合作协议甚至立即停止协议的实施。