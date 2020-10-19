钟南山一句话 抗疫药被疯抢 专家：尚未证明有效

中国民众眼中的抗疫权威钟南山日前指出白云山复方板蓝根颗粒对抑制2019冠状病毒疾病有效后，当地人开始疯抢这款中药，但有专家说，这款药距最后证明有疗效“还有十万八千里的距离”。

广告 继续浏览后续

据中央社报道：中国工程院院士钟南山日前透露，他的研究团队展开系列体外研究后发现，白云山复方板蓝根颗粒对抑制2019冠状病毒疾病（COVID-19）有效。消息一出，中国各大电商平台白云山官方旗舰店出售的复方板蓝根颗粒随即卖断，相关产品目前处于缺货状态。

不过，中共人民日报旗下的「健康时报」昨天引述美国宾夕法尼亚大学医学院病理及实验医药系研究副教授张洪涛说，「在三期临床实验做完之前，没有人能够说这个药就肯定会有效果」 。

张洪涛说，根据钟南山的表述，研究团队展开系列体外药效筛选，发现复方板蓝根颗粒和口炎清颗粒等显示出体外抑制药效。

他指出，「显示出体外抑制药效与最后证明有治疗效果还有十万八千里的距离」。

张洪涛解释，体外疗效就像药物实验，必须经过3个阶段，第一是体外实验，第二是动物实验，第三才是人体实验，也就是临床实验。

他表示，只有在体外实验取得疗效才会推进到动物实验，「这需要一步一步来的，像在一月份曾经被抢购一空的双黄连，也是体外有效，但是至今还未看到临床治疗有效的证据」。

面对这些「体外试验」结果，张洪涛强调没必要跟风去购买该类药品，有需要才买。至于有无效果则需等待正规、严格的三期临床试验结果，「相信这款板蓝根复方颗粒会很快进入进一步的研究，并有论文与数据，在不久的将来公布」。