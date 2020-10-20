不速之客拳打台湾外交官谁在贼喊捉贼

星期一传出的惊人消息是，中国驻斐济的两名外交官，闯入正在举办国庆酒会的台湾驻斐济代表处，最后还把人打伤了。这比通常人们想象的“战狼”似乎还要走得远。

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这条消息太荒诞了，第一时间，着实令人难以置信。台海对峙，情势紧张，互相指责可能性都是很大很大的，可是随后港台的、海外的信息越来越多，发现有一个基本线索是可靠的：中国两名外交官的确不请自来，闯入了台湾驻斐济代表处，最后被人请走，还出手伤人。

说得客气一点吧，中国两名外交官当时的态势就是不速之客。但两名外交官的举止还是引起了各种讥讽：中国外交官穷途末路到了出手打人的地步，还叫外交官么？

中华民国驻斐济代表8日举办双十酒会庆祝国庆，年年都在庆，从台北，到台湾所有派驻全球的代表处，中国外交官能打得过来么？

外交官下作到这种地步，与其令人愤怒，更令人可怜，那作为，像可怜虫。

台湾前驻法国代表处代表吕龙庆分析，有种可能，他们认为，这是个机会：我只要创造一点新事件，然后媒体可以报道，我就可以对北京邀功。结果，这是一个非常负面的做法。

闹点事出来，大家就知道了，但是丑闻。的确，规矩做人，不容易为人所知，拳头一抡，全世界都知道了。但这个世界上很少有外交官敢这样比武的，即使你是外交使馆的武官，也不敢耍武，外交官代表一个国家的风度、礼仪、沟通关系的能力，哪有外交官大打出手，还会受到领袖嘉奖的呢？也许中国的情况例外。

两位外交官不请自来，闯入人家的酒会，道理很简单，你家举办酒会，邀请的都是朋友，突然来了一个不速之客，横眉竖眼，摇肩耸腰，随意拍照，人家会怎么想。

台湾代表处方面终于看不下去了，请出去，不出去，然后就大打出手，据说把台湾方面的代表打成脑震荡，遭斐济警方强制带离现场的中方人员后来还反称遭台方人员攻击。

动手本身，就是冲破文明底线了，可是『环球时报』总编胡锡进说，中国大陆外交官都“挺文雅的”，怎么会轻易把台湾人打成“脑震荡”，他明知故问，使用常用的句式：“会有这种事，台湾方面估计隐瞒了细节”。

在国外，一个媒体老板出口撒谎，把野蛮说成很文雅，那碗饭不会吃太久，老胡就靠着这股蛮劲，“胡说”，在位子上居高不下。可惜了，跟着他的，不知识别的，就被胡带坏了，把好话当坏话，把人话当鬼话，风气能正吗？

胡也许不是外交部的，夸夸外交官文雅也许讨讨好，可是中国外交部发言人赵立坚干脆就指鹿为马了，他采取了一个最简单的蒙眼法，否定一切：台湾在斐济没有所谓“外交官”，又指台湾“贼喊捉贼”。

至少，赵立坚反证了中国两名外交人员在台湾驻斐济代表处举行国庆酒会是，强行闯入，拍照，劝走不走，还攻击台湾驻处人员。赵的横蛮语气似乎在暗示：我们才是外交官，你们吗，不是，我们想做什么就做什么……

台湾的代表处在全球许多国家都有，所在国均知道相当于台湾的“非正式”的使领馆，代表台湾当局。只是因为海峡两岸“汉贼势不两立”的因素，在中国大陆有使领馆的关系，台湾一律叫做代表处，全权代表台湾外交，在西方国家全都如此，无人不晓，不需要大陆承认不承认，只要所在国承认就足矣。