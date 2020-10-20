中国亿万富翁从未变得如此富有

虽然新冠疫情席卷全球经济，但是在中国，创造的财富却从未像今年这样多，这表明中国的亿万富翁人数有了新的增加。这是刚刚推出的2020胡润百富榜作出的总结。

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法新社指出,中国是第一个受到新冠病毒影响的国家，此后政府设法在国内根除了这一疫情，如今中国每天新感染疾病仅限于少数病例。但事实证明，为遏制疫情而实施的严厉封城措施，导致数千万上亿的中国人因为担心被感染而躲在家中，可这对电商数码巨头来说，尤其有利可图。

胡润的年度排名指出，如果“疫情开始的头两个月消耗了大量财富（...），但数码技术驱动的新经济自6月以来，已经达到前所未有的水平”。美团送餐公司的创始人王兴今年的财富翻了两番，成为中国的第十三大富翁。电子商务巨头京东老板理刘强东的财富翻了一番，达到235亿美元（199亿欧元），在百富排名中居第16位。

卫生保健也是一个充满希望的领域：疫苗生产商智飞的创始人蒋仁生的财富增加了两倍，达到199亿美元。他获得排名第二十位。

由此，胡润百富指出，尽管有新冠疫情，但是今年中国的“创造的财富比过去五年的总和还多”。具有标志性的马云是拥有阿里巴巴平台的电子商务先驱，仍然以588亿美元的财富居全国之首。紧随其后的是数码巨人腾讯的老板马化腾，该公司推出备受欢迎的微信应用程序（574亿美元）。登上榜单第三位的是最新入选的钟睒晱，他是瓶装水巨头农夫山泉的老板，其产品在中国市场至关重要。他的财富价值537亿美元。

目前亚洲巨人拥有的亿万富翁人数已经超过美国。据胡润百富说，今年榜单人数比去年增加了257名。在中国大陆（不包括香港和澳门）共有878名亿万富翁。