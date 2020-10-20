斯里兰卡寻求再向中国借巨债

已向中国举债超50亿美元的斯里兰卡，打算再向中国借巨债。在Covid-19病毒疫情打击下该国今年经济预计萎缩7%，国际信誉评级被降两级。斯里兰卡在印度洋处于重要战略位置。该国将南部深港抵押给中国99年。

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中央社消息，已积欠中国巨额债务的斯里兰卡，正寻求再向中国贷款7亿美元，引起反对党批评和外界的关注，但斯里兰卡一名国务部长对此辩护说，再向中国贷款，是因中国现在有最多钱。

印度人报（The Hindu）今天刊登斯里兰卡政府的货币金融市场与国企改革部国务部长卡布拉尔（AjithNivard Cabraal）的访谈。卡布拉尔曾在总理马辛达-拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）主政期间任斯里兰卡央行总裁。

他指出，在世界过往的历史中，不同的时期有不同的国家拥有最多的现金，而现在正好转向中国，中国有最多钱，所以中国自然而然向全世界进行投资。他还称，大家都该尊重这一点。

据世界银行和国际货币基金（IMF）预测，在冠状病毒武汉肺炎打击下，斯里兰卡今年的GDP将委缩7%，国际信用评级机构穆迪（Moody's）更因斯里兰卡巨额外债及收入下降和生活成本上涨，把斯里兰卡的评级下调两个等级。

对斯里兰卡的财政窘境，卡布拉尔相当乐观，并说斯里兰卡正探索偿还债务的不同选择，包括从中国获得更多贷款，与印度和中国建立货币兑换机制（currencyexchange facilities）及发行武士债（Samurai bond）和熊猫债券（Panda bond）。

中国国务委员杨洁篪上周率领访问团访问斯里兰卡，并与斯里兰卡总统戈塔巴耶-拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）和身兼财政部长的总理马辛达-拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）会面，斯里兰卡与中国访问团正讨论再向中国贷款7亿美元。

中国在3月才批准5亿美元的贷款，给斯里兰卡作为对抗武汉肺炎冲击的资金。

此外，斯里兰卡还和上述中国访团就一项价值近15亿美元的货币互换协定进行谈判。

迄今为止，斯里兰卡已向中国借款超过50亿美元。

鉴于中国继续透过大举贷款试图控制斯里兰卡，印度央行7月也与斯里兰卡签署4亿美元货币兑换协定，协助增加斯里兰卡的外汇存底，且正考虑给予斯里兰卡10亿美元的贷款。

斯里兰卡的经济规模只有880亿美元，但外债已高达550亿美元，其中10%是向中国借贷。

但对斯里兰卡在马辛达-拉贾帕克萨担任总统期间已因为掉入中国「债务陷阱」，积欠大笔债务而被迫把赫班托达（Hambantota）深水港租给中国99年，现在却再度借款扩大积欠中国的债务，卡布拉尔辩称，每个国家都会根据所认定最适合自己的方式，制定自己的融资办法。