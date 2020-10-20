美国司法部控告谷歌违反反托拉斯法

美国司法部周二控告网络业巨擘谷歌公司违反反托拉斯法，这是美国政府20年以来针对高科技网络公司最严厉的司法行动。谷歌表示这项指控有“严重漏洞”。

广告 继续浏览后续

美国司法部与11个州控告谷歌滥用称霸网络的地位妨碍对手竞争，对消费者造成损害。司法部表示不排除任何选项，包括让谷歌“部分拆解”。司法部呼吁谷歌公司进行结构性改革。这是美国数十年来最重大的反托拉斯案件。

谷歌资深副总裁华克（Kent Walker）贴文说：“美国反托拉斯法旨在促进创新和协助消费者，而非让竞争环境有利于个别竞争者，或使人们更难获得他们想要的服务。”

路透社报导，美国总统大选即将在11月3日举行，司法部在选前提告谷歌，会被视为是一种政治姿态，因我这实现了美国总统特朗普的承诺。特朗普曾答应选民，会追究某些遭指控打压保守派声音的企业。

与司法部共同提告的11个州，检察长都是共和党籍。 这宗诉讼案将是美国政府20多年前对微软公司提告案件以来，针对保护市场竞争采取的最重大行动。

由于司法部和联邦贸易委员会（FTC）都在对苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）和脸书（Facebook）等大型科技公司进行调查，这起案件可能只是政府采取其他重大反托拉斯行动前开出的“第一炮”。

国会议员和消费者长久以来一直指控Google，滥用在网络搜索和广告市场的独霸地位，妨碍对手竞争以提升获利。 批评家指出，欧洲主管机关虽对Google祭出巨额罚款并强制其改变作法，但还不够严厉，必须要让Google有结构性改变，才能扭转这家公司的作为。