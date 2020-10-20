美国国会小组推出多项“挺台”提案

现任美国国会任期将在明年1月期满，为了加速通过重要法案，众议院“中国工作小组”周二提出一系列法案，包括支持美台交往限制松绑、定期军售及台湾国际参与等7部挺台法案。

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中央社消息，第116届美国国会任期将于明年1月3日期满，届时尚未通过法案将失效。我了赶在任期结束前通过重要法案，共和党5月成立的众议院”中国工作小组“周二“包裹”137部法案，提出“中国工作小组法案”（China Task Force Act）。

根据提案内容，囊括法案涉及诸多议题，包括对抗中共全球恶意影响力、推动美国在5G标准设立的领导地位，及对在联合国体制内进行恶意影响力的会员国究责等。 其中有7部与台湾直接相关法案，包含呼吁美方定期对台军售、支持台湾有意义参与联合国等国际组织的“台湾保证法案”（Taiwan Assurance Act），及确保美国履行台湾关系法义务、维持美军阻止中国武力犯台能力的“台湾防卫法”（Taiwan Defense Act）。

另外，“台湾主权象征法案”（Taiwan Symbols of Sovereignty Act）、推动台湾加入国际货币基金的“不歧视台湾法案”（Taiwan Non-Discrimination Act），及 确保国际金融机构公平僱用台湾人的“台湾公平僱用法案”（Employment Fairness for Taiwan Act）也包含在其中。 此外，这一揽子提案也列入希望透过奖学金强化美国官员对台湾了解的“台湾奖学金法案”（Taiwan Fellowship Act），及一部指示美国国务卿研拟策略，协助台湾重获世界卫生组织观察员身分的法案。

“中国工作小组”指出，包裹提案内2/3法案拥有跨党派支持，且超过1/3已获参众两院其中一院通过。工作小组9月底发布一份全面性报告，就如何对抗北京恶意行径列出超过400项建议，这些法案都囊括其中。

工作小组主席、众议院外委会共和党首席议员麦考尔（Michael McCaul）表示，中共恶意行径造成世代性威胁，需要立即采取行动。他说，“在中共加大军事侵略、将 供应链武器化，并明目张胆攻击支撑美国社会与国际繁荣的民主价值之际，我们不能再后退。”