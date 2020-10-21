国泰宣布裁8500职位35年历史港龙航空即日停止营运

有香港旗舰之称的国泰航空今（21日）宣布重组及大裁员计划，应付新冠状肺炎疫情对该公司营运所造成的严重打击。国泰董事局通过的重组计划主要是国泰航空集团（包括港龙航空）将整体削减约8500职位，而旗下的港龙航空亦将停止营运，并即日生效，由旗下快运航空营运港龙航空的大部份航线。

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根据南华早报以及苹果日报等港媒报导，国泰重组计划削减约8500职位，约占国泰航空集团总数3万5千个职位的24%。在该8500个职位当中，未来数周将裁减约5300名驻港员工，另有约600名非驻港员工可能受到影响，但须视乎有关地区的监管规定而定。由于近月实行冻结招聘及关闭若干海外基地等节流措施，其余2600个职位现已悬空。

国泰表示，尽管港龙航空停止营运，公司将确保港龙航空有足够资金履行其承诺及责任。疫情为航空业带来严峻的挑战，公司的管理团队一直灵活应对这个极为艰难的局面。公司已着手进行资本重组计划，推行了多项现金保存措施，包括暂停非必要开支、推迟飞机交付、推出特别休假计划及实施高级管理层减薪。即使作出多番努力，公司每月仍然流失15亿至20亿元现金。预计是次重组将使集团于2021年每月减少约5亿元的现金支出。

港龙航空35年由亲中华人富商创立，目的是与英商太古集团旗下的国泰航空分庭抗礼，期间港龙航空营运者转手多次，最终导致港龙走向末路的，是武汉去年年底爆发的新冠状肺炎病毒，倒闭在当初假想敌的国泰手上。

1985年5月，经时任新华社（即中联办的前身）社长许家屯游说下，商人曹光彪、李嘉诚、霍英东、郭鹤年、冯秉芬、中资机构中银集团、华润及招商局等共同创立港龙航空，成立初期只拥有一架波音737-200客机，首航由香港飞往马来西亚亚庇市。

港龙成立后，因其浓厚中资背景而受打压。当时港英政府推出“一航线一公司”政策，严重打击港龙。即使在同年11月引入船王包玉刚而淡化其中资背景，亦无补于事。

1989年11月，包氏家族将手上股权售予曹光彪儿子曹其镛。1990年，港龙股权重组，国泰及太古动用3亿多元入股。国泰、太古及中信泰富共持有港龙89%的股份，曹氏逐步减持其股权；同年国泰将其北京及上海定期航线转予港龙。

1996年，中国国际航空集团有意来港发展，太古系为开展内地市场，所以向中航出售股权。其时中航及中信泰富的持股量逾60%，基本上港龙已受到中资掌控。1997年12月，中航及曹氏家族将其港龙股份转让予中航兴业，使其现为港龙最大单一股东。2004年，中航又将中航兴业的股权转予在港上市的中国国际航空。当时国航透过中航兴业持有港龙约43%股权。

2006年，国泰最终以82.2亿元向中航及中信泰富全购港龙，港龙重归国泰，而国泰亦增持国航股权，国航持有国泰10%股权，加强双方的互控关系。

港龙于2016年时被“re-brand”，当时中文名称由港龙航空改为国泰港龙航空，英文名则由Dragonair改为Cathay Dragon，而两间公司保持独立运作。国泰时任行政总裁朱国梁解释，两间航空公司一直在各个层面整合，惟没有完成“最重要一步”、即整合品牌，认为此举有利提高旅客对国泰认知。