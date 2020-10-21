“抗美援朝”持续高潮 习近平23日还要讲话

继习近平率领中共全体常委外加中国国家副主席王岐山19日出席“抗美援朝”70周年纪念展览，并重申中朝取得这场战争胜利之后，习近平将于10月23日在北京人民大会堂再度发表抗美援朝讲话。

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周三晚间起，中国央视在黄金时段播出六集电视剧『英雄儿女』，此前，央视从12日起播映『抗美援朝保家卫国』20集纪录片，18日起连续在晚间播出6集朝鲜战争纪录片『为了和平』。

在中美关系日益败坏的大背景下，更早些时候，中国重映了50年代拍摄的『上甘岭』、『英雄儿女』、『打击侵略者』等所谓“抗美援朝”老片。

习近平在讲话中强调“抗美援朝”的正义性，强调中朝取得了这场战争的胜利，但他的讲话被视为完全是中共独家的“抗美援朝”叙事，与真实的朝鲜战争相去甚远。

“抗美援朝”是中共当局的说法，国际上将1950年代初突发的那场战争称之为“朝鲜战争”或“韩战”。无论近年解密的前苏联档案，还是国际朝鲜战争专家的大量研究，甚至中国的一些独立学者的研究都显示，这场战争并非是北京所说的一场抗击美帝国主义侵略的“正义战争”。1950年6月26日，朝鲜金日成当局在中苏支持下破坏协议，秘密越过三八线，神速占领汉城，全面入侵韩国。同日联合国通过决议谴责朝鲜此举已构成破坏和平之严重恶果，美国和联合国军随后宣布参战，中国于1950年10月19日，派遣数十万“志愿军”渡过鸭绿江进入朝鲜，秘密参战。1953年7月参战各方在板门店签署停火协议，朝鲜退回战前的三八线以北，韩战结束。

北京隆重纪念“抗美援朝”，强调中朝胜利，人们需要知道到底胜利了什么？ 中国军人死了那么多人，最后，发动战争的一方又退回战前的三八线以北，“胜利”何从谈起？那么，胜利是否指的是让敌方也付出了同样惨重的代价？事实恰恰相反，即便根据中国官方数字，中国在这场战争中死伤巨大，官方最早的统计数字称，在朝鲜战场阵亡的中国军人为148977人，2010年出版的『文史参考』则称，共有18万志愿军死在朝鲜战场。2014年10月29日，中国民政部、总政治部确认，抗美援朝烈士为197,653名。对比悬殊的是，联合国军共死亡57606人，失踪及被俘6973人， 其中，美军阵亡36570人。另外，中国多年来一向不对国内公布战俘的数字尤其对战俘去向讳莫如深，后来披露的数字以及独立的研究显示，中国人民志愿军被俘2万多人，有6673人返回中国大陆，而一万四千多人选择去了台湾。

习近平在19日的展览会上称，“伟大的抗美援朝精神”，“必将激励中国人民和中华民族克服一切艰难险阻、战胜一切强大敌人”，分析认为这是习近平借“抗美援朝”打气，以几十年前“打败美帝野心狼”的宏大叙事，来为身陷困境的习近平政权精神上解围。问题是，几十年前的胜利本身就是中朝两国自我宣传的一个神话。央视连日密集播放“抗美援朝”纪录片，中国最高领导人不惜一次一次地发表讲话纪念，到底是为了什么？

中方的表述给人的启示是，中国人民志愿军的参战和巨大牺牲，保住了朝鲜和金日成政权。但不少研究者注意到，朝鲜对那场“美国及其走狗挑起的战争也有自家“独特的叙事”，许多朝鲜教科书和宣传资料不提或者极少提到数十万中国志愿军的流血牺牲，而是完全归功于“金日成主席”和他领导的朝鲜军民。如何“赶走美国人”，“终于取得祖国解放战争的伟大胜利。”

即使号称“用鲜血凝成的战斗友谊”的中朝，对那段历史的解释竟然如此各自为我所需。