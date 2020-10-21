杨恒均承认做过10年中共间谍

澳洲籍作家杨恒均在给老师的信中承认做过10年中共间谍

澳洲籍作家杨恒均的一封给老师的信函今天10月21日曝光。路透社看到了这封信。杨恒均在这封信中承认自己曾做过10年中共间谍。他被控间谍罪，案子在10月初被公诉方送到北京第二中级法院。

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据路透社10月21日报道，被北京拘押的澳洲籍作家杨恒均，在一封2011年写给老师冯崇义教授的信中承认他从1989年开始为中国国家安全部工作，做中共间谍持续大约10年，包括被派遣到香港和华盛顿，直到他2000年移民澳大利亚为止。

55岁的杨恒均已被中国拘押超过21个月。中国外交部发言人赵立坚10月12日证实，杨已被提起公诉，北京第二中级法立案正在审理。

杨恒均又名杨军，曾写过多部以中共情报部门为背景的小说。他后来转为在网上谈论民主和人权，变成“网络大V”，自称为“民主小贩”。

杨恒均2019年1月在广州机场入境时被带走，音讯全无一段时间后，同年8月传出消息说，他被以涉间谍罪逮捕。有消息透露，杨恒均之前给他的家人写信说，他绝不会承认自己没有做过的事情。澳洲当局对杨恒均的被捕表示担忧。

与澳洲有关的被捕者，还有家眷在澳洲的中国公安部副部长孙力军，以及在中国官媒国际电视台工作的澳籍记者成蕾。

令人纳闷的是，为什么是澳洲总理首先在今年5月公开呼吁国际社会对武汉冠状病毒疫情的原因展开调查。难道他手里掌握什么需要进一步证实的情报吗？