欧盟寻求妥协 英脱欧谈判可能打破僵局

欧盟脱欧事务首席谈判代表巴尼耶周三表示，欧盟与英国协商之门保持开放，并将寻求必要的妥协，努力达成贸易协议。此举 显示，英国脱欧谈判可能打破僵局。另外欧盟称无论贸易谈判能否达成协议，英国都须遵守退欧协议。

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巴尼耶周三对欧洲议会表示，欧盟一再向英国重申希望达成协议，如果双方准备进行建设性工作，可以达成协议。目前协商之 门保持开放，欧盟会一直这样做，直到最后一天，达成协议为止。

英国脱欧过渡期即将在12月31日结束，不过英、欧对达成脱欧后的贸易协议进展有限。英欧双方对公平竞争的规定以及多少欧盟渔船能驶入英国海上渔场看法依旧分歧。英国首相约翰逊曾设定10月15日欧盟峰会我谈判最后期限。

欧盟在15日的峰会上对英国展现强硬态度，表示英国如要达成协议就必须采取行动。会后英方不满欧盟的语气及谈判弹性不足，强调除非欧盟做出改变，否则将不会有协议。

巴尼耶周三的谈话显示英欧双方可能重回谈判桌，走出近来的谈判僵局。

目前欧盟与英国贸易协议的分岐点包括双方经济公平竞争的"公平"规定，以及欧盟渔船驶入英国海上渔场。其中，英国渔场资源丰富，是法国等欧盟会员国渔民重要渔获来源。英国脱欧后，其他国渔民无法再到英国渔场捕鱼。欧盟希望英国能继续共享海渔场；英国则要求重新分配捕渔额度。

另据路透社报道，欧盟执委会副主席塞夫科维奇周三表示，无论欧盟与英国目前进行的贸易协商结果如何，英国都必须执行退出欧盟的协议。塞夫科维奇对欧洲议会表示，“无论有无协议，都必须遵守退欧协议”。

塞夫科维奇表示，欧盟致力于就贸易协议以及未来关系的其他方面达成一致，但双方在渔业和公平竞争环境问题上还存在“很大分歧”。他说，“我们的目标仍然是达成协议，为欧盟与英国之间建立富有成果的新关系铺平道路。我们将继续为这样一份协议而努力，但不会不计代价”。