美国国务院再列6家中媒为外国代表机构

美国国务卿蓬佩奥周三宣布，再将6家在美国营运的中国媒体列为"外国代表机构"。蓬佩奥表示，这些媒体受外国政府实质控制，今 天行动仅是确保美国民众能区分真正新闻与中国外宣。

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中央社消息，为了对抗北京外宣行动，美国国务院2月及6月共将新华社、中国中央电视台、人民日报及环球时报等9家中国官媒列为"外国代表机构"（foreign missions）。美国国务卿蓬佩奥周三再向这份名单增添6家中国媒体。

根据美国国务院新闻稿，新增的6家中媒包括一财全球、解放日报、新民晚报、中国社会科学杂志社、北京周报及经济日报。

蓬佩奥在媒体简报会中表示，这些媒体受到外国政府实质拥有或控制，美国国务院不会对其在美国刊登内容加诸任何限制，"我们仅是想确保美国读者和听众能区分自由媒体所撰写的新闻，以及中国共产党所散播的文宣，这两者不一样"。

美国国务院发言人欧塔加斯指出，过去10年来，尤其是中共总书记习近平上任后，北京加大对官媒的掌控，并试图将他们说成成独立新闻机构。不过，他表示，世界各地自由媒体是受制于事实真相，中国媒体则是受制于中共。

欧塔加斯说，国务院的目标是保护美国自由媒体，并确保美国民众知道他们阅读的"新闻"是来自自由媒体还是恶意外国政府。 她强调，被列外国代表机构的单位须遵循特定规定，这些规定能提高相关政府在美国所进行媒体活动的透明度。

根据美国外国代表机构法，被名列机构必须向美方提供雇员名单及注册现有房产，购买或租赁新房产前也须事先获得批准。

另外，台湾驻斐济代表处日前办国庆酒会，中国外交人员未受邀擅闯还打伤人。美国国务卿蓬佩奥周三谴责中方作为，表示这并非中国外交官首次行为不当，并希望台湾友人能早日康复。