英国药厂阿斯利康巴西新冠疫苗测试 一名志愿者死亡

巴西卫生部门周三宣布，英国制药公司阿斯利康(AstraZeneca)在巴西进行的新冠肺炎疫苗试验计划，有一名志愿者在接种疫苗后死亡。法国新冠病毒累计死亡突破3万4000例。西班牙确诊破百万例；捷克、波兰、荷兰、瑞士、斯洛伐克及保加利亚单日确诊感染都创新高。

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路透社消息，协助进行测试的巴西圣保罗联邦大学表示，死者是一名巴西籍人士。巴西方面称，疫苗测试工作将继续进行。牛津大学发言人透过声明表示：在审慎评估巴西这起案例后，临床试没有安全上的隐患。巴西监管单位以外的独立审查人员已建议继续试验。

此前在英国有一名志愿者，在接种疫苗后出现突发性病情，该公司一度暂停所有地区的疫苗测试工作。其后英国监管当局作出审查，认为并无足够证据可以肯定病情与试验疫苗有关，阿斯利康准许恢复在英国的测试工作。

法国新冠病毒疫情继续恶化。周三新增中，重症患者284人，累计死亡已突破3万4000例，达3万4048例；新增死亡166例。法国新增确诊感染2万6676例，比前一天的2万例又有所增加。

西班牙官方数据显示，西班牙已成为欧盟首个新冠病毒确诊案例破100万的国家。政府考虑对公共生活采取新限制措施，以遏制疾病扩散。 法新社报导，西班牙卫生部宣布，过去24小时境内新增1万6973例病例。

此外，捷克、波兰、荷兰、瑞士、斯洛伐克及保加利亚单日确诊感染都创新高，俄罗斯新增死亡人数也创新高。

俄罗斯周三通报新增1万5700例确诊病例，又有317人死亡，创下单日新高纪录。累计感染总数达到144万7335人，死亡人数达2万4952人。

捷克20日新增1万1984例确诊病例，创单日新高记录。在过去的24小时内，又有106人死亡，累计死亡达到1619人。捷克政府周三下令关闭大部分商店和服务机构，并试图将一切活动限制在必要行程内，例如工作和就医，遏止疫情快速蔓延。相关措施将在22日上午6时生效，一直实施到11月3日。 捷克第一副总理兼内政部长哈玛谢克（Jan Hamacek）今天向路透社证实，他病毒检测呈阳性反应。

波兰卫生部周三通报，新增1万40人确诊，创下单日新高纪录，确诊总数达20万2579例。又有130人染疫死亡，死亡病例累计3851例。

荷兰国家公共卫生及环境研究院周三发布数据显示，在过去24小时，新增8500多人确诊，创下单日新高纪录。

瑞士公共卫生署公布数据显示，境内新增5596人确诊，也创下单日新高纪录，瑞士和邻国列支敦斯登确诊总数达9万1763例。又有11人死亡，死亡病例累计1856例。