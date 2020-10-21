许章润等人参与联署 要求当局释放耿潇男夫妇

自北京方面消息，清华大学法学院前教授许章润近日联同多为中国大陆学者及艺术家，发起联署呼吁当局释放北京出版人耿潇男与她的丈夫秦真。

广告 继续浏览后续

据香港电台报导，这一连署的发起人包括北大法学院教授贺卫方、张千帆，清华社会学系教授郭于华等。他们指出，耿潇男不仅是一位守法公民，更是一位急公好义、不畏权势、仗义执言的当代侠女，对于她被逮捕深感震惊。他们表示，耿潇男直率敢言，但她的出版物全部是少儿、烹饪等书籍，没有任何敏感内容，罪行构成的条件是有害社会后果，但没有任何证据予以证明，当局刑事拘留和指控她是严重滥权。

联署信强调，“最近耿潇男为许章润、许志永、陈秋实等因言获罪人士发声，当局真实动机是惩罚耿潇男的言论，强烈呼吁当局顾及宪法和法律的尊严，立即恢复他们夫妇二人的人身自由”。此前，有报导指，遭刑事拘留逾1个月的耿潇男，近日被北京市检察机关批准公安正式逮捕。这一联署信内容包括，“‘非法经营罪’是计划经济时期的‘投机倒把’的翻版，是可以由强权任意解释含义的‘口袋罪’，其主要功能是掩盖当局对经济界企业界良心人士进行的政治迫害，是彻头彻尾的恶法”等内容。公开信写道，“这个国家的绝大多数人一直生活在一个思维误区之中，那就是你要批评政府，自己首先要‘干净’，否则，就别怪政府找你麻烦”。

公开信指，“这是一个流氓逻辑，我们拒绝接受。公民不是圣人，公民是会犯错的，但是并不因此就丧失了宪法第35条规定的基本权利，就必须忍受公权力别有用心的迫害”。《中华人民共和国宪法》第三十五条规定：“中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由”。该联署xin强调，“我们认为在此次事件中违法的不是耿潇男，而恰恰是拘捕她的有关部门。我们强烈呼吁请有关部门顾及宪法与法律的尊严，立即恢复耿潇男夫妇的人身自由”。