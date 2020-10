香港五家机构与伊朗航运做生意列入美黑名单

美国国务院于美国时间10月19日宣布,根据《伊朗自由与反扩散法案》,有两名中国人和和 6间机构列入黑名单,因为他们尝试绕过美国对伊朗的制裁,与伊朗航运公司(IRISL)有生意往来。6 间被制裁的公司当中,有 5 间的注册办事处都位于香港。国务院警告,任何人士如果继续跟 IRISL 做生意,将有机会遭受美国制裁。

广告 继续浏览后续

国务院的声明指出,根据上述法案,IRISL以及其位于上海的子公司伊航船务公司在今年6月8日已被国务院点名从事违反上述法案的“扩散活动”。国务院当时已经警告任何公司与上述两家公司从事商业关系都有可能受到制裁。

但在国务院于6月8日点名IRISL和伊航船务违反美国制裁之后,仁达控股集团(上海)有限公司以及仁达航运(香港)有限公司,仍然为IRISL的船只安排中国港口停泊业务。仁达航运(香港)并且在明知违法的情况下,向IRISL属下的子公司HDASCO出售、供应或转手四艘大型的集装箱船只。

声明提到,两间仁达都有份负责协助 IRISL 及其子公司避开美国制裁。在仁达上海的官网,公司介绍他们由国际物流、国际贸易、酒店管理几大业务板块组成,是以航运为主的跨行业、跨地区的综合企业集团。

国务院在声明中除了点名仁达上海及香港的公司违反有关法案之外,受到制裁的黑名单还包括Delight Shipping Co., Ltd.、Gracious Shipping Co. Ltd.、Noble Shipping Co. Ltd.、以及 Supreme Shipping Co. Ltd.。

除了仁达上海之外,其余 5 间都是香港公司。根据公司注册处的资料显示,仁达航运(香港)在 2018 年 7 月 12 日在香港成立,公司只有一个董事陈国平,陈某因此亦受到制裁,另外受制裁者乃公司总裁何毅。

今次制裁是继总统特朗普在 2018 年宣布放弃 2015 年建立《伊朗核协议》的最新一轮行动。根据协议,德黑兰政府同意交出绝大部分可用作制作核武的浓缩铀、并且限制未来生产浓缩铀的数量和浓度,以换取获得国际援助。今年 1 月,伊朗伊斯兰革命卫队指挥官苏莱马尼在伊拉克巴格达被美军无人机刺杀,伊朗其后宣布暂停履行核协议条款。

据了解,为了逃避美国的制裁,大陆不少企业试图在香港成立子公司甚至改名换姓,继续与伊朗做生意。美国早前指控华为的财务总长孟晚舟在一次融资安排中,涉嫌隐瞒华为香港子公司与伊朗的业务往来,其图谋据称被汇丰识破,从而引发孟晚舟途径加拿大时在美国要求下被加国扣押。事件至今一直纠缠于司法管辖权的争拗,中加两国的关系亦因此跌至低点。