中梵续签主教任命协议　中国天主教徒称无助绝望

北京今天１０月２２日证实与梵蒂冈教廷续签了主教任命协议，为期两年。有些忠于罗马教廷的中国地下天主教徒在续签前夕表示，他们对教廷的做法感到绝望和无助。自２０１８年教廷与北京签约后，中国教徒因拒绝参加中共领导“爱国教会”而受到更多压力。

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中国与梵蒂冈续签了有关主教任命的协议。今天中国外交部证实了这个消息。中国外交部发言人赵立坚说，经过友好协商，双方同意续签协议，为期两年。他又说，双方将保持密切沟通与磋商，继续推进“改善关系”的进程。

根据协议，容许罗马教宗对北京任命的主教人选拥有最终决定权。2018年双方签署的协议今天到期。

中梵协议虽然是为期两年的临时协议，但似乎是会无限期延续下去。不过，这个协议并没有给中国天主教徒带来方便，相反，他们的处境反而更难。

据法新社１０月２２日发自北京的报道，北京与梵蒂冈在２０１８年达成协议后，中国天主教徒表示，他们感到“无助和绝望”。他们指出，这种和解只会加剧中国当局对地下教会的镇压。

在中国大约1200万天主教徒中，大约一半是忠于罗马教廷的地下天主教徒。他们拒绝加入中国共产党领导的所谓“爱国”教会。一位来自江西的地下教会神父向法新社说，地下教会的情况“根本没有改善”。这位因安全原因要求匿名的神父还说，拒绝加入爱国教会使他受到当局的压力越来越大。迫害加剧。他总结说，罗马教廷与北京协议即将续签，使中国天主教徒非常“无助和绝望”。

在中国辽宁，一名神父说，“教会受到了更多的监视。其他神父说，现在形式紧张，要小心，但我还是继续布道”。法新社说，１０月初，福建Mingdong地下教会的主教Mgr Vincent Guo Xijin的辞职，就是情势紧张的一个迹象。