仅仅三四年 中美朝关系异变

习近平今天要在人民大会堂发表“抗美援朝”讲话，这将把持续数日的“抗美援朝”纪念活动推向高潮。三年多前，官媒使用“抗美援朝”说法的次数越来越少。

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金正恩特意前往中国人民志愿军陵园献花悼念，发表讲话赞颂“中国人民志愿军为伟大胜利付出的历史性贡献”，与中方的高调庆祝很默契。

金正恩亲临纪念，与“抗美援朝”65周年纪念形成强烈对比，五年前，两国关系表面上都似难以维持下去，金正恩坚持不与习近平见面。自从美朝和谈判陷入僵局，习金开始和好。

其实，中朝都是完全按照需要来纪念这场战争的，邓小平后期，江胡时期，纪念抗美援朝越来越少，似乎给人一种越少提越好的感觉，北京处于靠拢美国的需要，同时兼顾自己利益，也不希望自家身边潜伏着一个虎视眈眈的核武国。

朝鲜方面则要突出主体思想，战争的胜利都是在金家祖先的英明领导下完成的，在课本上几乎不提几十万中国军队的“流血牺牲”。而且，自韩国与北京建立外交关系后，朝鲜有种大梦初醒上当受骗的感觉，这种感觉发展到2017年，就是朝方官媒公开指责北京跟着美国“随波逐流”。金正恩上台这几年，大力发展核计划，与希望在美国与平壤调解的北京的关系处于冷却阶段。

由于朝中社发文指责“中国不知道感谢”，人民日报公众号侠客岛2017年5月5月发表文章居然第一次公开指出朝鲜战争是朝鲜发动的。文章说：“如果不是金日成要统一半岛，半岛怎么会爆发战争？中国卷入其中，付出了几十万人的生命，引发了中美长达20年的对抗，甚至使两岸问题搁置至今，中国承担了朝鲜当年‘任性’与妄动的大部分成本。”

这段反驳朝中社社论的话有几个看点：一，指出金日成发动了朝鲜战争。二，自认中国被动卷入其中。三，叹息中方付出了“几十万人的生命”。四，中方参战引发中美对抗长达20年，点明中国为何被西方封锁的缘由。五，毛泽东“抗美援朝”，美军宣布进入台湾，“解放台湾”就此搁浅。中国为朝鲜的“任性”和“妄动”承担了大部分成本，这里可能不仅仅指的是当年中国军队入朝，斯大林提供的武器装备最后全成了压在中国头上的巨大债务，朝鲜战争一起，冷战格局形成，中国被世界隔离，后来又与“苏联老大哥”闹翻，中国差不多走向破产边缘。

文章更有意思的是解释中美关系这一段：“冷战已经结束了，中国的改革开放已经是‘轻舟已过万重山’，1972年中美关系正常化，其实也是对朝鲜战争的和解；最近的‘习特会’，更是以‘政治决断’和‘历史担当’，为未来45年的中美关系而谋划。朝鲜没有走出冷战，也不愿意走出来，在敌我对抗思维中‘作茧自缚’，而且还指责或者愤恨中国。”

仅仅三年之后，习近平的中国离1972后中美关系正常化后的美国愈行愈远，与世界上最孤立的独裁国朝鲜却愈走愈近。官媒当年甚至说出中美关系正常化“是对朝鲜战争的和解”，暗批朝鲜“闭关锁国”，如今又扛起“抗美援朝”的大旗。美国则发现对华接触政策失败，中国没有兑现大部分承诺。

三年多前，北京尚能反思朝鲜战争的由来，如今却大庆特庆“抗美援朝”取得的“巨大胜利”；三年多前，官媒称2017年4月美国在佛罗里达棕榈滩的海湖庄园举行的“习特会”“为未来45年的中美关系而谋划”，虽然有些一厢情愿，谁也不会料到三年后中美关系大踏步倒退，落到如此败坏的地步。