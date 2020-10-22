『时代周报』：特朗普“让中国重又强大”

随着美中冲突的加剧和中国抗疫的成功，德国媒体对中国的关注越来越广泛。

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《时代周报》认为，美国的外交政策使美中友好彻底成为过去。不管是谁当选美国总统，美国与中国的敌对状态不会改变。拜登完全可能是一个比特朗普还要令人更不舒服的伙伴。特朗普虽然谴责了中国对维族人的镇压和中国在香港削减法治的行为，美国政府甚至对中国的一些官员采取了制裁，但人们从来没有得到这样的印象，即对民主和人权的保护是特朗普个人的心愿。而拜登则可能更具有原则性，因此也可能会让北京更不舒服。比如，特朗普曾讨好习近平说，习近平是他的“好朋友”。但拜登却在一个美国民主党人的讨论中说，习近平是个身上没有一根民主骨头的人。两位总统候选人的区别是：特朗普不光和中国大打出手，而且和美国的老朋友翻了脸。如果拜登当选，他可能通过魅力攻势和老盟友言归于好，重新修补被特朗普损害了的美国的可信度。而这也会让北京更不舒服。迄今为止，没有谁能像特朗普这样有效地损害美国的声望。讽刺家们嘲笑说，特朗普的秘密执政箴言是“让中国重又强大。(Make china great again)”

德广联发现，尽管新冠病毒流行，但中国的超级富豪在新冠年却变得更富有，更多了。今年的胡润百富报告令人惊讶的是，新冠病毒不仅没有给中国的富豪带来损害，反而使他们更富有，而且富豪更多。中国878名亿万富翁的财产增长了1.5万亿美元。每个星期，中国会产生五个新的亿万富翁。这样的财富增长率是世界上前所未有的。拥有590亿美元资产的马云继续是中国首富。数字工业继续在中国快速膨胀。电气工业也长势良好。