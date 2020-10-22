法国日增确诊超过4万例创疫情来新高 卡斯泰称"疫情严峻"

法国新冠疫情继续恶化。周四新增确诊超过4万例，创下疫情以来新高。法国总理卡斯泰称"疫情严峻"，将9朝6宵禁范围扩展到38个行政区。

广告 继续浏览后续

法新社消息，法国卫生部周四晚间通报，法国在过去24小时新增41622例确诊，是前一日的1.5倍，创疫情以来的新高。累计确诊将近一百万人，为99万9043例，确诊感染比例也从13.7%攀升到14.3%。而在9月初，感染比例仅为4.5%。24小时内新增死亡165例，累计达到34210例。衡量疫情的一个重要指标，重症患者人数7天内增加1627人，而入院患者人数突破一万，达10166例。

法国总理卡斯泰周四宣布，将38个行政区纳入晚9朝6宵禁范围，周五午夜起生效，为期6周。周五午夜起，宵禁范围扩大到本土54省及法属波利尼西亚, 宵禁时间保持在晚上9时至次日早上6时，以应对新冠疫情。全法总共4600万人口，即全国三分之二人口将受到影响。

卡斯泰周四表示，目前的情况非常严重。卡斯泰称，11月将是试行阶段，死亡病例还将攀升。他警告，如果不能阻止疫情扩散，法国会面对严峻局势，届时将要采取更严厉措施。 巴黎地区及另外8个大都会区已于上周六率先实施宵禁。宵禁最多可长达6周。

截至目前, 法国警方在宵禁期间已累计执行32033次宵禁检查，总共发出4777张违规罚款单。