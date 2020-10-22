特朗普周六将在佛罗里达州提前投票

美国总统特朗普将于周六早在佛罗里达州提前投票。特朗普周四在社交网站提前播放哥伦比亚广播公司专访片段，并指责媒体"充满偏见"。虽有来自民主党抵制，美参院司委会周四通过大法官提名。

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白官发言人贾德·迪尔周四表示："特朗普总统定于本周六在佛州的西棕榈滩投票。"特朗普定于周五前往佛罗里达并将出席几次竟选大会。美国总统选举将于1 1月3日举行，但是美国人可以选择在许多州进行提前投票。

另据报道，特朗普周四在社交网站，发放此前他与在哥伦比亚广播公司(CBS) "60分钟时事杂志"专访中大约38分钟的片段。特朗普在社交网站批评节目及电视台对他"充满偏见、仇恨及无礼"。特朗普并指责CBS及其他媒体没有向他的竟选对手拜登提出如此尖锐的问题。 这个节目预计在周日播出。

白宫的做法被指违反与电视台事前签署的保密协议。有关协议规定，只能在节目播出后才可以发出采访片段。

另外，美国参议院司法委员会通过最高法院大法官巴雷特的提名，表决以12比0通过提名，民主党委员全数抵制，以示不满。在接近总统大选日提名表决，并在空凳上放上受影响人士的照片。

总统特朗普在社交网站发文，形容是美国的大日子。 在司法委员会通过提名之后，预计下周一会在全院就确认提名作最终表决。预计会得到通过，到时最高法院的保守派法官的优势会扩大至6比3，预料会使未来多项关键议题趋向保守方向发展。