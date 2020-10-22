美国参院就限制分享拜登儿子“硬盘门”报道传召推特脸书老板

美国参议院司法委员会周四通过传召推特脸书老板国会听证提案。共和党参议员指控两大社交网络集团为民主党站队，限制分享涉及特朗普竞选对手民主党拜登的一篇文章。

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该委员会周四通过的决议并未指出听证会举行的具体时间。

美国参议院司法委员会12名共和党议员一致投票赞成，要求脸书创始人兼首席执行官扎克伯格、推特创始人杰克.多西前来国会听证的提案。

司法委员会另外10名民主党参议员因抵制大法官提名人选巴雷特投票一事而缺席这一投票，司法委员会主席格雷厄姆表示，传召两大社交网络集团老板前来国会听证 非常必要。

美国『纽约邮报』上周爆出“硬盘门”事件，报道称，在一个据称属于亨特的电脑里发现拜登儿子亨特.拜登涉嫌贪腐的电邮。报道出来后，推特和脸书认为文章来源可疑，决定采取措施，限制分享『纽约邮报』文章，封锁相关链接，引发共和党人愤怒。

特朗普的支持者则认为，那部电脑中发现的电子信件支持了有关拜登之子利用其父当年身为美国副总统的地位在乌克兰发展买卖的指控。

『华尔街时报』20日发表社论称，拜登有义务说明其子亨特与中国华信能源公司的关系以及他本人特别是有关中国的财务往来。该报认为，即使拜登当选，也无法回避未澄清的质疑。该报社论也提到『纽约邮报』上周有关亨特“硬盘门”报道，认为拜登有义务出面澄清。

推特和脸书的领袖下周起还将与谷歌老板一道，出席美国参议院另外一场涉及“230条款”的听证会。