美国总统候选人第二场辩论即将举行 分析人士称这是特朗普扭转颓势的最后机会

特朗普将与拜登于10月22日在美国田纳西州纳什维尔的贝尔蒙特大学举行电视辩论。

政治分析人士指出：争取连任的总统特朗普民调一直落后于他的对手拜登，即将于美国东部时间22日晚间举行的第二场总统候选人辩论会，是特朗普扭转颓势的最后机会。

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维吉尼亚州玛丽华盛顿大学（Mary Washington University）政治学系教授法恩斯沃思（Stephen Farnsworth）说：“这场辩论是11月3日投票日前最后一场有广大收视观众的场合，特朗普在这一晚的表现必须非常优异，才能扭转对他不利的情势。” 他指出：特朗普必须“把手伸向40%至45%死忠支持者以外的选民”。

辩论会在田纳西州纳许维尔（Nashville）举行，辩论主题包括特朗普政府的抗疫表现、气候变迁、国家安全等议题。对投资人而言，这意味两位候选人言辞交锋的内容，可能牵动医疗保健、能源、国防、外交等议题。

明尼苏达大学（University of Minnesota）政治与治理研究中心主任雅各布斯

（Larry Jacobs）形容，特朗普与拜登再次辩论，有如一个手感不佳的棒球选手，在球赛进入最后一局时陷入困境。他说：“特朗普好比在球赛进入第九局，且已两人出局、两人上垒、落后一分的情况下出场，而他前三次上场打击都遭到三振。特朗普能领悟究竟哪里出了错，并及时矫正过来吗？”

雅各布斯并不看好特朗普会适时挥出全垒打，他说：“特朗普的表现也许不会像上回辩论时那么失控，但若想要扭转乾坤，不太可能。”他也批评特朗普这场选战打得很糟糕，问题可能出在他似乎不接受智囊给的建议，而且几乎得罪所有关键投票群，包括妇女、年长者、独立派和有色人种选民。

维吉尼亚州汉普顿大学（Hampton university）政治学与历史学系主任格雷戈里(Sarita McCoy Gregory)表示，她会密切观察特朗普与这场辩论会女主持人、NBC主播韦尔克（Kristen Welker）之间的互动 。她说：辩论会甚至还没开始，特朗普已推文指称韦尔克“既糟糕又不公正”。

特朗普20日在接受福斯新闻(Fox News)访问中抨击辩论主持人和总统辩论委员会不公，指控这场辩论有“太多陷阱”；针对特朗普的指控，总统辩论委员会资深委员丹佛斯(John Danforth)投书《华盛顿邮报》，指特朗普此举，“显然是要在他败选时，挑战选举有效性。”

在拜登方面，若民调无误，这场辩论可能是他迈向白宫最后一哩路的障碍，他不一定要赢这场辩论，只要避免犯大错或让选民质疑其年龄和心智即可。

特朗普估计将对拜登与儿子亨特与中国的往来及亨特“硬盘门”穷追猛打，拜登辩论时恐难以回避。