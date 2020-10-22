英国连续3天新冠确诊超过2万例 丹麦首相称新冠病毒将迅速蔓延全欧

法国日增确诊破4万例，英国单日新增新冠确诊连续三天超过2万例，西班牙累计确诊破百万例，爱尔兰及英国威尔士全面封城，欧洲各国政府警告，欧洲面临第二波新冠病毒疫情。丹麦首相梅特表示，新冠病毒将迅速蔓延到全欧洲。

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法新社周四援引官方数据显示，欧洲新冠病毒确诊超过8百万例，累计死亡25万6000例。

在今年春季第一波疫情期间"抗疫表现良好"的德国周四通报，周四单日确诊达11300例，创下单日新高纪录。创下新的记录，打破16日的原有纪录7830例，且远高于周三通报的7595例。德国累计确诊达到39万2049例，其中9905例死亡。 德国疾病防控机关"罗伯特‧科赫研究所"所长维勒表示，目前仍有可能透过"系统化遵守限制措施"使疫情获得控制，但"整体情况已变得非常严重"。 路透社报导，罗伯特‧科赫研究所周四还警告德国民众，如果没有必要避免前往瑞士、爱尔兰、波兰和奥地利8个省。

奥地利过去7天通报每10万居民新增121.4例确诊病例，远高于危险门槛50例。

英国单日新增新冠确诊病例连续三天超过2万例。英国卫生与社会保障部统计，截至周四，单日新增确诊病例2万1242例，累计确诊81万467例，新增189人死亡，累计死亡4万4347例。

意大利新冠疫情持续，单日新增1万6079例确诊，这是连续第二天创新高，累计确诊46万5726例，新增136人死亡，累计死亡人数上升至36968人。

而西班牙新冠病毒确诊破百万例。周四的官方数据显示，西班牙已成万欧盟首个累计新冠病毒确诊破100万的国家。政府考虑对公共生活采取新限制措施，以遏制疾病扩散。西班牙卫生部宣布，过去24小时境内新增1万6973确诊。 丹麦首相梅特周四表示，新冠病毒将迅速蔓延到全欧洲。