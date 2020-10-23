俄罗斯总统普京于22日表示，由美国和俄罗斯决定世界重大议题的时代已成过去，目前中国和德国正崛起成为超级强国，他不排除俄国日后跟中国结成军事联盟。中国官方今天回应，愿意密切战略合作。

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据东网今天报道称，普京表示：俄不排除与中国组军事联盟。据该报道，俄罗斯有向中国分享敏感的军事技术，协助中国大大提升军事潜力，同时不排除日后跟中国结成军事联盟。

俄罗斯总统普京周四（22日）表示，由美国和俄罗斯决定世界重大议题的时代已成过去，目前中国和德国正崛起成为超级强国，普京亦不排除俄国跟中国结成军事联盟。

普京出席一个莫斯科智库举办的国际外交政策专家视像会议时表示，指美国、英国和法国的影响力逐渐减弱，同时德国及中国在政治及经济层面上，正崛起成超级强国。他表示，假如美国无意与俄国讨论全球问题，俄国已准备好与其他国家商讨。

据该报道，被问到俄罗斯会否和中国建立军事联盟，普京回答说目前无这个需要，但不排除将来会有。普京赞扬俄中的战略伙伴关系，又指两国的联合军演是双方正发展军事合作的信号；他又称，俄罗斯有向中国分享敏感的军事技术，协助中国大大提升军事潜力，但他以资料敏感为由，拒绝透露细节。

根据该报道，美国上周拒绝俄罗斯提出无条件延长《新削减战略武器条约》，普京希望美国在11月3日大选后，新政府会准备好就安全及核军备控制等问题展开对话。他形容一个没有军备控制的世界没有将来，但同时指出，俄罗斯不会倚赖军控条约，强调没有条约俄罗斯也能保卫国家安全。普京又提及俄罗斯在高超音速武器上的领先位置，表示已准备好将它纳入将来的军控协议。不过他又说，如果其他国家认为不需要军控条约也没有所谓，俄罗斯的国家安全并不会受损，“尤其是俄罗斯拥有最先进的武器”。