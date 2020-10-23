中国人在韩国买地置产 且人数快增

据韩国国民之力洪硕晙议员日前根据统计厅和国土交通部提交的资料称，去年，中国人拥有的韩国土地总面积为19.3㎢，是2011年（3.7㎢）的5.2倍。中国人拥有土地的公示价格也从2011年的约7653亿韩元（约合人民币45亿元）增加到去年的25804亿韩元（约合人民币152亿元）。

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据朝鲜日报报道说，中国人在韩拥有土地8年间激增5倍。

包括中国在内的所有外国人在韩持有土地从2011年的190.6㎢增至2019年248.7㎢，涨幅仅为1.3倍。由此，在外国人持有土地中，中国人占比从2011年的1.9%升至去年的7.8%。从2018年开始，中国人持有土地量就继美国人（持有土地125.5㎢）之后，排在了第二位。

不仅是土地，中国人的房产购买量也大幅增加。据大法院的资料显示，去年外国人购买集合建筑的数量为15342套，其中10105套（66%）为中国人购买。中国人购买集合建筑的数量从2017年的8062套增至2018年的10312套，去年也维持了类似的水平。

该报道21日引据舆论指出，随着以中国人为中心的外国人持有的房产量不断增加，韩国政府应该出台适当的限制方案。《关于房产交易申报的法律》中规定，对禁止和限制韩国人进行房地产交易的国家，韩国政府可对该国人采取同等水平的限制措施（相互主义）。洪硕晙表示：“将对海外限制案例进行调查，有必要的话将提议修改法律。”