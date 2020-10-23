中国多购玉米搅动国际市场价格

中国政府预计将发放更多进口配额，在新的作物销售年度额外购买数百万吨玉米。据路透社说，中国每年大约需要2.8亿吨玉米，此前拥有大量储备，但几乎已经拍卖售罄，促使谷物买家转向购买大米和小麦等替代品，同时增加玉米进口。由于短缺，国内玉米价格本月创下历史新高；随着中国囤积更多粮食，全球粮价势必会上涨。

广告 继续浏览后续

据路透社今天引述消息报道称，中国可能发放更多玉米进口配额，增购数百万吨玉米;消息引述三位行业消息人士称，中国政府预计将发放更多进口配额，在新的作物销售年度额外购买数百万吨玉米。据新加坡的国际贸易消息人士和另外两名知悉交易情况的人士称，根据已批准额度，北京方面为2020/21销售年度从美国订购了约1,200万吨玉米，从乌克兰等其他地区订购了约500万吨玉米。

中国每年大约需要2.8亿吨玉米。中国过去四年的玉米消费量超过产量，从而刺激进口增加。据芝加哥经纪公司Futures International的资深分析师Terry Reilly称，“未来10年，中国可能会成为玉米进口大国，从而改变全球玉米市场的格局。”

据该报道，到目前为止，中国对玉米进口实行每年720万吨的低关税配额制度。配额之外的进口是可以的，但要面临高达购买价65%的关税。

两名匿名中国消息人士和驻新加坡的交易员表示，在库存趋紧的情况下，中国政府正考虑发放更多较低关税配额。

据美国农业部估算，即便在增发配额之前，中国的2020-21年玉米进口已经和日本并列为全球第二(1,830万吨)，仅次于墨西哥。

2020年中国玉米价格由于供应担忧涨至纪录新高，而今年稍早美国玉米价格则跌至10多年低点。

中国今年迄今预定的船货供应远超过官方年度玉米配额，一位消息人士透露，此前中粮集团获得并使用至少500万吨低关税配额订购的船货以美国玉米为主，交货日期一直到2021年4月。据中国消息人士分析，“首先是我们确实需要玉米。其次我们与美国达成的协议也要履行。”这位消息人士指的是中美达成的第一阶段经贸协议。

据路透社指全球谷物供需情况：虽然全球玉米产量在上升，但由于中国的原因，需求增长更快，导致库存下降。