中国碳排放承诺促动股市绿能股大涨

上个月，中国向联合国表示，中国的二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，并争取在2060年前实现碳中和。实现碳中和意味着，在计入植树等抵消措施后，中国的二氧化碳排放量将等于零。要实现这一目标，需要使用更清洁的能源和碳捕获技术来大幅削减排放。据华尔街日报今天报道称，中国可再生能源类股最近大幅上涨，因投资者认为中国实现碳中和的努力将推动对风力发电场和太阳能发电场的大量投资。

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据华尔街日报报道，碳排放承诺带动中国风能和太阳能类股大涨。该报道说，中国可再生能源类股最近大幅上涨，因投资者认为中国实现碳中和的努力将推动对风力发电场和太阳能发电场的大量投资。

中国股市的大幅波动往往与政府计划有关，上述涨势即是最新一例。目前投资者正尝试预测中国下一个五年计划中包含的任何政策会有哪些受益者。

在截至10月22日的一个月内，在纽约上市的大全新能源上涨59.9%，在香港上市的信义光能控股有限公司和新疆金风科技股份有限公司分别上涨17%和31.5%。大全新能源的主营业务是生产太阳能电池板的关键原材料多晶硅，信义光能主要生产太阳能玻璃。新疆金风科技是中国最大的风力涡轮机制造商。而过去一个月，万得一项由40家在上海或深圳上市的可再生能源和清洁能源公司组成的指数上涨近5%，相比之下，沪深300指数涨2.2%。

该报道说，这一承诺点燃了人们对绿色能源将在下一个五年规划中受到重视的憧憬。中共领导人将于本月晚些时候召开会议，充实这一中期经济蓝图的细节，该蓝图将覆盖2021年至2025年。

据星展集团(DBS Group)研究分析师Patricia Yeung称，上述表态发出了一个非常强烈的信息，可再生能源公司是主要受益者，但还不清楚中国将如何实现上述目标，这是一个重大不确定性。Yeung还表示，光伏类股的估值已经很高，信义光能等公司的预期市盈率已超过20倍。

对于中国这个世界碳排放第一大国而言，上述长期目标可谓大胆。花旗集团(Citigroup)分析师预计，中国在2060年之前需要将太阳能使用量增加逾12倍——以及将风能增加逾七倍——才能实现碳中和，这需要在40年时间里投资6.2万亿美元。

该报道引述分析师称，这是清洁能源的黄金机会，并表示，煤炭发电量需要收缩近四分之三。煤炭是中国最主要的燃料源。