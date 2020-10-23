中国高调纪念朝鲜战争70周年，剑指美国

中国周五隆重举行纪念中国人民志愿军抗美援朝70周年大会，法新社报道指，在中美关系紧张不断加剧之际，中国领导人借庆祝“胜利”周年之际向美国发出警告。

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据中国官方的数字，中国在与美国为主的联合国军的作战中有近20万援朝士兵牺牲。在目前中美关系降到历史最低时，中国领导人利用这一纪念活动在北京人民大会堂庄严的气氛下向任何可能的入侵者发出警告。

面对数千军人及身穿军装的参战老兵：习近平讲话说，“经过艰苦卓绝的战斗，中朝军队打败了武装到牙齿的对手，打破了美军不可战胜的神话。

在战争七十年后，中美两国除了在商业，外交和技术上的竞争之外，在南中国海同样进行军事竞争。美国海军在北京宣称的地区航行以捍卫“航行自由”。

习近平说：“在主权受到威胁时，我们永远不会袖手旁观，永远不会让任何军队入侵或分裂我们的国家。”

朝鲜战争是中美之间第一场也是迄今为止唯一的一次的直接军事冲突。迎接援朝士兵的骨灰归国，大型展览，回顾电影及卡通片，中国利用各种形式高调纪念70周年。电视节目中充斥大量的宣传片，档案资料及对援朝老兵的采访等。

欧安研究所亚洲事务负责人爱丽丝·埃克曼（Alice Ekman）指：“毫无疑义，这应该是在向美国直接传达信息” 。 她表示说，中国以“抗美援朝”这一词汇称呼这场战争显然是消除了冲突是开始于朝鲜在1950年首先发起的历史事实。她说，北京意在强调其在与美国较量中绝不放弃的决心，这一决心不仅仅是军事方面，也包括在外交，贸易，工业，研究，技术等所有领域。

中国官方相关评论也重点突出该主题： 民族主义倾向的《环球时报》总编胡锡进在被中国网禁的推特上发帖说 “我们能够在非常贫穷的时候击败美国，今天我们还有丝毫恐惧的理由吗？”，中国人大国际关系教授史印宏表示，这些纪念活动是对特朗普政府对中国施压的回应。他警告“这样做的目的是为与美国可能有限军事冲突做准备。”

朝鲜战争70周年之际，据朝鲜媒体报道，朝鲜领导人金正恩“周四向援朝中国军人致敬；他特别向在朝鲜参战死亡的中国领导人毛泽东的儿子毛岸英墓献花。 自朝鲜战争1953年停战以来，中国始终是朝鲜最亲密的盟友国。