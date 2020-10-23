中文演讲 博明警告民主国家必须警惕中共的统战渗透

美国副国家安全顾问博明(Matthew Pottinger)提醒民主国家要警惕中国的行为，抵制他们散布虚假信息、侵害西方民主制度的活动。博明强调，中共的统战活动在全球各地悄悄展开，正在通过潜移默化的方式改变西方人的思想和西方的民主制度。

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据美国之音今天报道说，美副国家安全顾问中文演讲，称民主国家必须警惕中共的统战渗透。博明周五（10月23日）在英国知名智库“政策交流”用中文发表了题为《贵在坦诚：论中国与世界的关系》讲话。博明说，信息网络时代，民主国家正在经历一场来自专制国家的挑战。他认为，国家的经济实力并不是决定这场战斗胜负的唯一因素。

据该报道，这位曾经在中国从事多年新闻工作的美国官员说，由于专制政权能够支配和调动庞大的资源，他们散布虚假信息、影响西方舆论和认知的能力是不能低估的。

博明在回顾国共内战历史的时候说，中共之所以能够战胜国民党，除了军事力量之外，最重要的就是统战工作。中共通过思想渗透和信息操弄，通过拉拢和收买国民党的精英破坏了国民党的权力基础，最终赢得了政权。今天，博明说，中共把对付国民党的一套统战手段用来对付西方。他们广泛收集西方公民的各种信息，拉拢腐蚀西方精英，向西方民众施加影响。

据博明说，中共在全球展开的统战工作投入了巨大的资源，其统战人员超过了美国国务院人员数量的4倍。

博明毕业于马萨诸塞州大学，专业是中国研究。毕业后进入新闻界，先后担任路透社和华尔街日报的驻华记者，在中国工作和生活近10年。后来他转行进入海军陆战队，积累了国家安全方面的经验。2017年博明加入美国国家安全团队，参与起草了国家安全战略文件，把中国明确定位于美国的战略竞争对手，对美国政府的对华政策变化起到了重要的作用。

美国之音说，2020年5月4日，博明在中国五四运动101周年之际在白宫通过联线方式参加了弗吉尼亚大学米勒中心有关美中关系的在线研讨会并用中文发表题为《一个美国视角下的中国“五四”精神》的讲话。这是美国历史上白宫高级官员首次全程用中文演说，在华语世界，特别是中国民众中引起巨大反响。