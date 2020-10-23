习经济国师郑永年传推联署促清华大学改名习近平大学

请愿网站“Change.org”近日出现中共总书记习近平“经济国师”之一的中文大学深圳分校讲座教授郑永年的头像和名字，指“郑永年”向中央委员会、国务院教育部、清华大学发起请愿书，号召网络联署，呼吁将习近平的母校清华大学改名为“习近平大学”，引发中国网民“翻墙”热议。苹果日报今天报道说，不过，该请愿联署已下架，设定200人联署目标不知道能否达标。报道说，郑永年曾被踢爆，在担任新加坡国立大学东亚研究所所长期间，曾性骚扰2名女职员。郑则一概否认相关指控。

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据苹果日报今天报道，经济国师擦鞋？“郑永年”联署促清华大学易名习近平大学。

请愿网站“Change.org”上的这份联署名为“将清华大学更名为习近平大学”，副标题为“高举习近平主义旗帜，引领中国迈向新纪元”。请愿书开头提到毛泽东语录：“主义譬如一面旗子，旗子立起了，大家才有指望，才知所趋赴”，因此主张高举马克斯主义旗帜，即是要高举习近平主义旗帜。当然对于为何要改名，请愿书也说明其目的是“意识形态工作”，强调“高举习近平主义旗帜，就必须将习总母校清华大学更名为习近平大学，坚持用习近平主义培育中国最优秀的青年才俊，在习近平大学用习近平主义武装出一批批“具有坚定习近平主义理想的各行各业中国精英”。

据该报道，请愿书还建议在全国各地大学设立“习近平主义学院”。据中国教育部，包括北京大学、清华大学在内的37所重点大学，9月起的新学年度将开设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课。

除了“郑永年”，请愿书共同发起人还包括国务院参事室党组书记、主任王仲伟、南洋理工大学校友会会长沈根林，以及中共上海嘉定区南翔镇党委书记严健明，但真实身份未能确定。

该报道根据官方介绍，习近平在1978年取得清华大学化学系的大学文凭，但当时该校是中国文革期间的“工农兵大学”。官方履历还显示，习近平在1998至2002年出任福建省长和省委副书记时，还在职取得“清华大学马克思主义理论与思想政治教育专业”法学博士学位。

苹果日报说，有参与联署的网民在评论中写道：“喜大普奔”，有人则称：“改是可以的，但请把大字改为小，习近平小学。这样比较符合真实状况。”

中国网民也议论纷纷，有人认为，台湾清华大学才是真，北京那间改名正好、“同意，首都就该是平壤的样子”、“联名请愿书变成拍马屁书”。不过也有人认为可能又是一次“高级黑”；习近平与学历显得不相匹配的知识水准一直饱受网民讽刺，因此常被嘲为“小学生”、“初中博士”。

据该报道，清华大学教授郭于华在Twitter质疑：“这个不是真的吧！”旅美学者何清涟则说：“我真的赞同，清华精神上已经死亡，改个名字正好名至实归。如果有人主张将我的母校复旦改名为习近平大学（上海），我也如此认为。 何必挂羊头卖狗肉。”

习近平8月24日召集9名经济学者举行会议，首度曝光包括郑永年在内9位经济学家，不过郑永年随即被踢爆，在担任新加坡国立大学东亚研究所所长期间，曾性骚扰2名女职员。郑则一概否认相关指控，并且近期在中国屡获新职，显示备受中共高层青睐。