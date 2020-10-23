习近平：绝不会允许任何人任何势力侵犯和分裂祖国的神圣领土

纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会于10月23日上午10时在北京人民大会堂举行

路透社23日报道，中国国家主席习近平在出席纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大会并讲话时称，必须加快推进国防和军队现代化，把人民军队全面建成世界一流军队，“没有一支强大的军队，就不可能有强大的祖国”。法国周刊《国际信札》相关报道的标题为：习近平警告“入侵者”。

广告 继续浏览后续

习近平并指出，当今世界，任何单边主义、保护主义、极端利己主义，都是根本行不通的，“不仅根本行不通，最终必然是死路一条”。

习近平称：“任何搞霸权、霸道、霸凌的行径，都是根本行不通的”。他引用毛泽东1953年讲话表示，抗美援朝让世界知道了“现在中国人民已经组织起来了，是惹不得的。如果惹翻了，是不好办的”。

他表示，中国一贯奉行防御性国防政策，决不会坐视国家主权、安全、发展利益受损，决不会允许任何人任何势力侵犯和分裂祖国的神圣领土，“一旦发生这样的严重情况，中国人民必将予以迎头痛击”。

习近平称 :“经过艰苦卓绝的战斗，中朝军队打败了武装到牙齿的对手，打破了美军不可战胜的神话...经此一战，第二次世界大战结束后亚洲乃至世界的战略格局得到深刻塑造。”

他指出，必须统筹发展和安全、富国和强军，全面提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力；只要与时俱进加强国防和军队建设，向着强军目标阔步前行，就一定能够为实现中华民族伟大复兴提供更为坚强的战略支撑。

他表示，中国人民深知，对待侵略者就得“以战止战、以武止戈...中国人民不惹事也不怕事，在任何困难和风险面前，腿肚子不会抖，腰杆子不会弯。”

习近平并重申，中国永远不称霸、不扩张，坚决反对霸权主义和强权政治；中国坚持共商共建共享的全球治理观，坚定不移走和平发展、开放发展、合作发展、共同发展道路。

他表示，当前中国将进入新发展阶段，面对新机遇新挑战，只要统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，构建新发展格局，就一定能够实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

习近平称：“勇于创新者进，善于创造者胜”。