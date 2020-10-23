北京威胁报复性逮捕 美国人或纷纷回国避险

美国《华尔街日报》最近报道，中国当局威胁，如果美国政府起诉中国军方学者，北京将以拘捕在华美国公民作为报复。尽管中国官方否认有关报道，部分美国专家表示，北京早就在抓捕外国公民当“人质”，这种威胁一点也不令人惊讶。部分身处海外、研究中国问题的美国学者就在最近打包回国，避免成为北京的下一个目标。

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据美国之音今天报道称，中国任意拘捕威胁日增，海外美国公民纷纷回国避险。

据该报道，克里斯·鲍尔丁被认为是研究中国经济和金融市场的领军人物，上个月他刚刚结束了在越南富布赖特大学的教学工作，回到美国。而这次回来，并不是因为合同到期这么简单。今年9月，他和网络安全科技公司Internet 2.0一起发布了他们对深圳振华数据公司巨大境外个人数据库的分析结果，首次证实了人们对中国大量搜集境外个人数据以影响和控制外国事务的猜测。鲍尔丁说，参与分析工作的一些人受到了来自中国的“压力”，而他从事的研究工作与中国解放军和中国国安部相关，在这样的情况下，鲍尔丁决定带着妻子和孩子迅速赶回美国。

据鲍尔丁说，“越南与中国有引渡条约。我们也知道，中国的情报部门在越南非常活跃。因此，我们认为风险太大，不能留在越南了。”

据该报道，这不是鲍尔丁第一次担心北京可能会威胁到他的人身安全。

去越南工作之前，鲍尔丁曾在位于深圳的北京大学汇丰商学院工作将近9年。而那次离开也是出于人身安全考虑。他说，在那期间，有一次，他无意间提到了一个从事非法军售的中国公司，而就是这样一个不经意的举动，给他引来了不速之客。鲍尔丁说，“几个星期后，他们来到学校要求我辞职。我回家时发现明显有人到过我家。有人进过我的办公室。突然互联网上不去了。这样的事情基本每天都在发生。”据鲍尔丁说，那时候他真想抛下一切，提上行李去香港。

鲍尔丁也不是唯一一个受到中国有关部门“礼遇”的外国学者。据鲍尔丁说，曾经有一位日本教授收到中国邀请到中国演讲，却被中国以损害国家安全为由拘捕。鲍尔丁称，“想象一下这个情况。一个教授接受中国大学的邀请来到中国，却被中国当局抓了。”

另外，中国政府在2018年12月分别拘捕了加拿大前外交官康明凯和商人斯帕弗，指控他们从事所谓的“间谍活动”。

美利坚大学教授唐志学(Joseph Torigian)对美国之音说：“在中国政府抓捕这两个加拿大人之后，很多研究中国的美国学者，不管是在学校还是在智库，他们已经在担心去中国是不是有点危险。”

所以，当《华尔街日报》10月17日援引匿名消息来源称中国政府向美国政府发出警告，称在华美国公民可能被任意拘捕时，一些曾在中国工作过的专家学者表示“并不惊讶”。

据该报道，曾在中国工作过的保护记者委员会亚洲计划协调员巴特勒（Steve Butler）告诉美国之音：“我认为我们不应该对此感到惊讶。老实说，我认为令人惊讶的是，中国发出了这些警告。我预计在某个时间点，北京会抓一个在中国的美国公民来杀鸡儆猴。事实上，他们发出了警告，也许反而是帮了大家一个忙。”

鲍尔丁说：“当中国说这些话的时候它通常会说到做到。所以，如果我是在中国的美国人，特别是如果我是在做某种类型的学术工作，在某个研究领域，我会准备离开。而且，坦率地说，我认为中国已经说得很清楚，它首先针对的是归化的美籍华人。”

美国之音说，中国外交部发言人赵立坚10月19日在例行记者会上否认了这一说法。他说，美方声称所谓外国公民在华遭受“任意扣留”，完全是倒打一耙，颠倒黑白。但是，美国专家学者表示，肆意抓捕外国公民是中国政府已经在做的事情。

今年9月，美国国务院发出旅游警示，建议美国人不要去中国旅游，其中的一个理由是中国政府通过关押外国公民在两国的谈判中取得优势。

美国司法部国家安全部门负责人迪梅尔斯 (John Demers) 告诉《华尔街日报》说：“我们知道中国政府之前曾为报复中国公民在其他国家被依法起诉，而在不合法的情况下关押美国人、加拿大人和其他国家的公民。他们希望藉此向这些国家施压。”迪姆尔斯强调，中国应当停止将外国公民作为“人质”。

该报道引据曾在中国工作过的保护记者委员会亚洲计划协调员巴特勒认为，美国政府目前对中国的威胁所做的回应是正当得体。他还说：“我们绝对不应该通过对在美国的中国公民进行肆意逮捕来报复。但显然，当中国发出这样的威胁后，很难与其进行正常的商业关系，包括签发签证和欢迎任何其他国家的公民。”