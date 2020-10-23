华为称供应链外部巨大压力 5G芯片囤货传仍可供货至明后年

中国华为周五在官网上发布三季度经营业绩，称前三季度公司实现销售收入6,713亿元人民币，业务经营结果基本符合预期。路透社说，在全球化的供应链体系面临巨大压力下，中国华为今年前三季度销售收入同比增速降至9.9%，较上半年的13.1%下滑，净利润率为8.0%。

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据路透社今天报道说，中国华为前三季度销售收入同比增速降至9.9%，称供应链面临巨大外部压力。

在全球化的供应链体系面临巨大压力下，中国华为今年前三季度销售收入同比增速降至9.9%，较上半年的13.1%下滑，净利润率为8.0%。

据华为新闻稿称，“在全球面对新冠疫情的严峻挑战下，华为全球化的供应链体系同时面临巨大的外部压力，这给我们的生产、运营带来了不少的困难。”华为表示，会尽最大努力寻找解决方案，努力生存和向前发展，致力履行与客户和供应商的义务。下一阶段将充分利用华为在AI、云、5G、计算等ICT技术的能力，联合伙伴提供场景化解决方案、发展行业应用，释放5G网络红利。

全球最大电信设备制造商华为在面临来自美国压力之际，已在增持中国半导体及其他科技企业的股份，藉以增强其供应链。

据路透社说，近期，瑞典宣布该国5G网络禁用中国华为与中兴通讯电信设备，加入其他欧洲国家以安全为由限制中国供应商影响力的行列。

据东网今天报道称，华为赶及囤积5G芯片，确保供货大陆三大电讯商至明年。消息称，华为赶在美禁令生效前，购买大批芯片。

据该报道，中国大陆科技巨企华为周四（22日）晚上举行全球线上发布会，发表四款旗舰手机，包括Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+及Mate 40 RS。美媒同日报道称，华为赶在美国政府制裁措施生效前几个月，已向台积电购买大量5G通讯设备重要芯片的库存，足以供应中国国内电信商需求至少到明年底。

报道指，台积电在华为的要求下，去年底开始扩大生产7纳米制程“天罡”通讯芯片，多用于5G基地台零件，在美禁令生效前，已出货逾200万芯片。该批芯片可供应大陆3大电信商在涉及总值1700亿美元（约1.33万亿港元）的5G网络铺设市场上继续供货。报道引述知情人士称，华为已告知大陆无线营运商，即使遭到美方制裁，他们的零组件库存仍完全足以供应5G基地台架设至2021年底或之后。

华为消费者业务CEO余承东在发布会上表示，其他厂商不久前刚刚推出5G手机，但华为已经是第三代5G手机了，Mate40系列安装麒麟9000芯片，在5G上行速度是其他厂商的5倍，下行速度是其他厂商的2倍。

据东网说，余承东承认美芯片禁令极不公平，导致华为处境艰难，但未透露解决方法。