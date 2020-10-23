平壤或指中国沙尘暴含新冠病毒 中朝刚同调纪念“抗美援朝”

朝鲜官方警告，来自中国的沙尘暴可能带有新冠肺炎病毒，呼吁民众尽量待在室内，平壤街头也因此几乎空荡无人。目前并无证据显示季节性的沙尘暴与武新冠炎病毒有关，但朝鲜并非唯一提出这项关联的国家。

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据中央社引述消息报道，朝鲜称中国沙尘暴含新冠肺炎病毒，严禁户外工作。报道引述英国广播公司今天的消息，来自中国及蒙古沙漠地区的黄沙会定期吹向邻近的两韩境内，这些混杂有毒粉尘的沙尘暴多年来对两韩地区民众造成健康上的危害。朝鲜警告，这些来自中国的沙尘暴可能带有新冠肺炎病毒，呼吁民众尽量待在室内，平壤街头也因此几乎空荡无人。

根据俄国驻平壤大使馆的脸书专页贴文，朝鲜外交部也向驻在北韩的其他外交或国际机构提出这项警告，建议所有外籍人士待在家中、紧闭门窗。朝鲜官媒劳动新闻昨天刊出的报导也提到这些沙尘暴，“所有工人...应认清入侵恶毒病毒的危险性”。

中央社说，目前并无证据显示季节性的沙尘暴与武汉肺炎病毒有关，但北韩并非唯一提出这项关联的国家。BBC的假讯息小组指出，土库曼斯坦共和国先前也声称，他们是因为这些充满病毒的沙尘，才要求民众戴口罩，否认掩盖疫情。

根据总部设在韩国首尔、专门观察北韩动向的“北韩新闻”（NK News）称，朝鲜官媒以针对武汉肺炎病毒与空气传播关联的研究推断，“应审慎应对即将到来的沙尘暴”。

据BBC指出，美国疾病管制暨预防中心的确说过，新冠肺炎病毒可以在空气中飘浮“数小时”，但他们也提到，因此被感染的机率相当低，更别说在户外；大多数人都是透过密切接触确诊者，透过飞沫感染。

该报道说，韩国媒体也认为，冠状病毒借由中国沙尘暴传递至朝鲜境内的说法并不可信。